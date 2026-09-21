Мировой тур Эда Ширана призвали бойкотировать - ВИДЕО

Палестинская кампания за академический и культурный бойкот Израиля (PACBI) призвала к бойкоту мирового тура британского певца Эда Ширана.

Соответствующее заявление организация опубликовала 19 сентября на официальном сайте движения BDS (международное пропалестинское движение, выступающее за бойкот Израиля). PACBI призвала артистов, поклонников и участников концертной индустрии отказаться от участия в туре Э.Ширана. В заявлении упоминаются предстоящие концерты певца в Латинской Америке, а также будущая европейская часть тура.

Призыв был опубликован на фоне ситуации вокруг американского рэпера Macklemore, который ранее выступал в качестве артиста поддержки на концертах Э.Ширана. Напомним, что 4 сентября во время выступления на стадионе в Нью-Джерси Macklemore исполнил композицию Hind's Hall и выступил со сцены в поддержку Палестины. После этого рэпер был исключен из оставшейся части американского этапа тура.

Сам Э.Ширан заявил, что не принимал личного решения об исключении Macklemore. По словам певца, решение исходило от американского промоутера после того, как концертные площадки выразили обеспокоенность его участием в оставшихся шоу. После исключения Macklemore от участия в туре отказались Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe и группа Beoga, выступавшая вместе с Шираном.

Отметим, что 19 сентября Эд Ширан выступил в Филадельфии, где перед его концертом прошла пропалестинская акция - демонстранты выступили против ситуации вокруг Macklemore и призвали обратить внимание на происходящее в Газе.

Во время концерта Э.Ширан впервые подробно высказался о сложившейся ситуации и конфликте на Ближнем Востоке. Певец заявил, что нападение 7 октября 2023 года в Израиле было ужасным, а происходящее в Газе назвал «катастрофическим, неоправданным и непропорциональным». Он также выразил обеспокоенность гибелью мирных жителей и детей и заявил, что происходящую на Западном берегу реки Иордан несправедливость нельзя игнорировать. Эд Ширан подчеркнул, что не хотел становиться музыкантом-активистом, поскольку всегда стремился сделать свои концерты пространством, объединяющим людей независимо от их политических взглядов. Артист также выразил обеспокоенность возможным влиянием владельцев концертных площадок на содержание выступлений музыкантов и заявил, что артисты должны иметь возможность свободно выражать свои взгляды.

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