 Мировой тур Эда Ширана призвали бойкотировать - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Мировой тур Эда Ширана призвали бойкотировать - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий09:59 - Сегодня
Мировой тур Эда Ширана призвали бойкотировать - ВИДЕО

Палестинская кампания за академический и культурный бойкот Израиля (PACBI) призвала к бойкоту мирового тура британского певца Эда Ширана.

Соответствующее заявление организация опубликовала 19 сентября на официальном сайте движения BDS (международное пропалестинское движение, выступающее за бойкот Израиля). PACBI призвала артистов, поклонников и участников концертной индустрии отказаться от участия в туре Э.Ширана. В заявлении упоминаются предстоящие концерты певца в Латинской Америке, а также будущая европейская часть тура.

Призыв был опубликован на фоне ситуации вокруг американского рэпера Macklemore, который ранее выступал в качестве артиста поддержки на концертах Э.Ширана. Напомним, что 4 сентября во время выступления на стадионе в Нью-Джерси Macklemore исполнил композицию Hind's Hall и выступил со сцены в поддержку Палестины. После этого рэпер был исключен из оставшейся части американского этапа тура.

Сам Э.Ширан заявил, что не принимал личного решения об исключении Macklemore. По словам певца, решение исходило от американского промоутера после того, как концертные площадки выразили обеспокоенность его участием в оставшихся шоу. После исключения Macklemore от участия в туре отказались Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe и группа Beoga, выступавшая вместе с Шираном.

Отметим, что 19 сентября Эд Ширан выступил в Филадельфии, где перед его концертом прошла пропалестинская акция - демонстранты выступили против ситуации вокруг Macklemore и призвали обратить внимание на происходящее в Газе.

Во время концерта Э.Ширан впервые подробно высказался о сложившейся ситуации и конфликте на Ближнем Востоке. Певец заявил, что нападение 7 октября 2023 года в Израиле было ужасным, а происходящее в Газе назвал «катастрофическим, неоправданным и непропорциональным». Он также выразил обеспокоенность гибелью мирных жителей и детей и заявил, что происходящую на Западном берегу реки Иордан несправедливость нельзя игнорировать. Эд Ширан подчеркнул, что не хотел становиться музыкантом-активистом, поскольку всегда стремился сделать свои концерты пространством, объединяющим людей независимо от их политических взглядов. Артист также выразил обеспокоенность возможным влиянием владельцев концертных площадок на содержание выступлений музыкантов и заявил, что артисты должны иметь возможность свободно выражать свои взгляды.

Читайте по теме:

Рэпер Маклемор пожертвует 1 млн долларов заработка с тура Эда Ширана на помощь палестинцам

Поделиться:
532

Актуально

Общество

Некоторые маршруты выводятся из остановочного пункта «Шамахинка»

Общество

Проведена встреча по вопросам развития сферы образования в Карабахе - ФОТО

Общество

Названа дата завершения выплаты пенсий за сентябрь

Общество

После слов об армянском происхождении музыканта на концерте Акмаля прозвучала ...

Общество

Проведена встреча по вопросам развития сферы образования в Карабахе - ФОТО

Как формируется доход в пирамидальных системах: важное предупреждение для граждан - ВИДЕО

Названа дата завершения выплаты пенсий за сентябрь

TƏBİB о состоянии женщины, пострадавшей при падении рекламного щита

Выбор редактора

Меньше нефти, больше денег: что война в Заливе означает для SOCAR и глобальной нефтяной отрасли

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

Эмин Амруллаев: В школах с обучением на других языках увеличат часы азербайджанского языка

СГБ Азербайджана провела контртеррористические операции в 5 странах, задержаны 11 человек - ВИДЕО

В Баку муж жестоко избил жену в магазине на глазах у её ребёнка с аутизмом - ВИДЕО

Поступил на ветеринарию с 617 баллами: входящая в «PAŞA Holding» компания Agro Dairy поддержала будущего ветеринара

Последние новости

Выборы в Госдуму: между официальными результатами и вопросами к процедуре - ВИДЕО

Сегодня, 13:50

Военнослужащие Узбекистана прибыли в Азербайджан для совместных учений - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:38

Проведена встреча по вопросам развития сферы образования в Карабахе - ФОТО

Сегодня, 13:28

Как формируется доход в пирамидальных системах: важное предупреждение для граждан - ВИДЕО

Сегодня, 13:25

Представители УЕФА провели предварительный осмотр Бакинского олимпийского стадиона

Сегодня, 13:17

Эрдоган подарил младенцу золотую монету

Сегодня, 12:53

Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану

Сегодня, 12:50

Названа дата завершения выплаты пенсий за сентябрь

Сегодня, 12:43

TƏBİB о состоянии женщины, пострадавшей при падении рекламного щита

Сегодня, 12:38

«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму

Сегодня, 12:35

Товарооборот Грузии и Азербайджана за 8 месяцев превысил $959 млн 

Сегодня, 12:30

Фархад Мамедов: Исторические и религиозные вопросы не должны оказывать влияния на мирный процесс

Сегодня, 12:27

После слов об армянском происхождении музыканта на концерте Акмаля прозвучала «Basqalı» Афтандила Исрафилова - ВИДЕО

Сегодня, 12:25

«Baku ID 2026»: в Баку завершился международный инновационный фестиваль - ФОТО

Сегодня, 12:23

5 пилотов, оставивших след в истории Гран-при Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 12:21

Молодежи важно уметь отличать факты от пропаганды и манипуляций - Мнение

Сегодня, 12:18

Катар не будет строить газопроводы в обход Ормузского пролива

Сегодня, 12:15

Цены на нефть упали на фоне надежд на дипломатию вокруг Ирана

Сегодня, 12:10

Арзухан Ализаде: Те, кто не может решить проблему с пробками, должны извиниться перед гражданами

Сегодня, 11:45

Си Цзиньпин едет в Штаты

Сегодня, 11:42
Все новости
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня исполняется три года событию, которое навсегда изменило ход современной истории Азербайджана и расставило все точки над «i» в вопросе20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37