Иран пригрозил ударами по объектам США в регионе новым оружием

Вооруженные силы Ирана в случае возобновления атак США начнут наносить удары по ранее не атакованным американским объектам с использованием нового оружия.

Об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Хосейн Мохеби.

"Наши цели также больше не будут прежними. У нас есть новые цели, по которым еще не наносились удары", - приводит его слова агентство Fars.

Мохеби подчеркнул, что изменения коснутся географии войны, применяемого оружия и военной техники. "Мы выведем на поле боя новое оружие с новыми возможностями, и мир будет поражен", - отметил представитель КСИР.

Днем ранее центральный штаб "Хатам аль-Анбия" иранских вооруженных сил заявил, что Иран обладает данными о том, что США готовятся возобновить в ближайшее время военные действия против исламской республики.