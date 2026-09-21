Иран пригрозил ударами по объектам США в регионе новым оружием
Вооруженные силы Ирана в случае возобновления атак США начнут наносить удары по ранее не атакованным американским объектам с использованием нового оружия.
Об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Хосейн Мохеби.
"Наши цели также больше не будут прежними. У нас есть новые цели, по которым еще не наносились удары", - приводит его слова агентство Fars.
Мохеби подчеркнул, что изменения коснутся географии войны, применяемого оружия и военной техники. "Мы выведем на поле боя новое оружие с новыми возможностями, и мир будет поражен", - отметил представитель КСИР.
Днем ранее центральный штаб "Хатам аль-Анбия" иранских вооруженных сил заявил, что Иран обладает данными о том, что США готовятся возобновить в ближайшее время военные действия против исламской республики.