 Фарид Шафиев: Мы не должны допускать фальсификации истории Кавказской Албании | 1news.az | Новости
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Фарид Шафиев: Мы не должны допускать фальсификации истории Кавказской Албании

First News Media10:37 - Сегодня
Фарид Шафиев: Мы не должны допускать фальсификации истории Кавказской Албании

История Кавказской Албании - это научная тема, но нас интересуют и политические аспекты этого вопроса, поэтому в данном направлении важно активное участие ученых, специалистов и медиа.

Как передает 1news.az, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений мультикультурализма Фарид Шафиев на мероприятии на тему «Наследие Кавказской Албании в истории государственности Азербайджана». Он отметил, что различные государства, существовавшие на азербайджанских землях, оставили след в истории национальной идентичности и государственности Азербайджана: «Это наследие должно быть всесторонне исследовано. Любой пробел в исторических вопросах пытаются использовать для фальсификации истории. Поэтому мы должны усилить данное направление».

Ф.Шафиев подчеркнул важность изучения древнеармянского языка - грабара, а также грузинского и армянского языков при исследовании Кавказской Албании: «В Азербайджане в целом должны быть усилены кавказоведение, изучение грузинского и армянского языков. Если мы не овладеем этими сферами, ими овладеют другие и фальсифицируют историю».

Он также выразил отношение к обвинениям, выдвигаемым против Азербайджана в связи с наследием Кавказской Албании: «В Азербайджане есть армянские, католические, древние немецкие церкви, и мы их охраняем. Но в то же время мы не позволим никому фальсифицировать историю».

По его словам, попытки арменизации истории Кавказской Албании имеют и политическую сторону: «Историю Кавказской Албании пытаются связать с идеей "Великой Армении". А история Кавказской Албании серьезно противоречит такому подходу. Поэтому мы должны внимательно относиться к этим вопросам».

Ф. Шафиев отметил, что Азербайджан, продолжая политику мира и регионального сотрудничества, должен также быть активен в исторических и научных вопросах: «Азербайджан не может быть слабым в этих вопросах. На противоположной стороне все еще есть силы, которые активно занимаются этими вопросами. Поэтому мы должны постоянно держать в центре внимания историческое и научное направления. Курс Азербайджана - это мир, развитие сотрудничества и торговли в регионе, но это не должно снижать нашу активность в исторических вопросах».

Г.Агаев

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