В Баку исключенного за угрозы первокурсникам студента могут восстановить в вузе

Исключенного из университета за угрозы первокурсникам студента могут восстановить в вузе.

Как сообщает рatrul.az, стало известно, что Кянан Зиндадиль был отстранен от учебы сроком на год.

Напомним, что ранее в социальных сетях распространились кадры, на которых двое лиц угрожали первокурсникам Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (АГУКИ). После публикации данного видео вуз выступил с официальным заявлением и сообщил об исключении К.Зиндадиля из университета.

Отмечалось, что решение об отчислении было принято на основании пункта 2.3.3 индивидуального договора, заключенного между обучающимся и высшим учебным заведением, а также подпункта «а» пункта 5.4 «Правил внутреннего распорядка для обучающихся в АГУКИ» - за угрозы в адрес сотрудников и студентов университета.

Решение вступило в силу после подписания соответствующего приказа ректором. Однако позже выяснилось, что К.Зиндадиль был отстранен от учебы лишь сроком на один год.