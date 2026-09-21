В Баку под предлогом выдачи материальной помощи пенсионерка выманила деньги и золото

В Ясамальском районе зафиксирован факт мошенничества.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий была установлена и задержана 70-летняя Н.Магеррамова, подозреваемая в совершении этого деяния и ранее неоднократно судимая за мошенничество, передает 1news.az.

В ходе расследования выяснилось, что она проникла в дом потерпевшего, представившись представительницей благотворительной организации, и под предлогом оказания материальной помощи завладела деньгами в размере 2250 манатов и ювелирными изделиями стоимостью 800 манатов. Также стало известно, что Н.Магеррамова впоследствии продала добытые золотые украшения.

По данному факту продолжается расследование.