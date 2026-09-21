На маршруте Хачмаз-Баку загорелось колесо автобуса

В пассажирском автобусе, следовавшем по маршруту Хачмаз-Баку, произошел пожар.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент был зафиксирован накануне около 16:40 на территории Шабранского района, когда автобус двигался в направлении Баку.

Во время движения произошло внезапное возгорание одного из задних колес автобуса. Пассажиры были немедленно эвакуированы, и были приняты первоначальные меры для тушения пожара.

Однако из-за усиления пламени потушить его на месте не удалось.

После этого возгорание колеса автобуса было полностью ликвидировано с помощью воды под давлением на расположенной поблизости автомойке. В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал.

Пассажиры были отправлены в Баку на следующем автобусе, направленном к месту происшествия с Хачмазского автовокзала.