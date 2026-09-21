В Агдаше внук известного предпринимателя случайно подстрелил соседку

В Агдашском районе произошел вооруженный инцидент.

Как сообщает Qafqazinfo, 51-летняя местная жительница обратилась в больницу с огнестрельными ранениями брюшной полости.

Выяснилось, что травмы женщине нанес ее 14-летний сосед М.А.

Подросток стрелял из пневматического ружья в бродячее животное, однако пуля по неосторожности попала в находившуюся поблизости соседку.

По данному факту проводится расследование. Оружие, из которого был произведен выстрел, изъято сотрудниками полиции.

Отметим, что подозреваемый в правонарушении подросток является внуком известного в Агдаше предпринимателя Мухаммеда Алиева.