В Агдаше внук известного предпринимателя случайно подстрелил соседку
В Агдашском районе произошел вооруженный инцидент.
Как сообщает Qafqazinfo, 51-летняя местная жительница обратилась в больницу с огнестрельными ранениями брюшной полости.
Выяснилось, что травмы женщине нанес ее 14-летний сосед М.А.
Подросток стрелял из пневматического ружья в бродячее животное, однако пуля по неосторожности попала в находившуюся поблизости соседку.
По данному факту проводится расследование. Оружие, из которого был произведен выстрел, изъято сотрудниками полиции.
Отметим, что подозреваемый в правонарушении подросток является внуком известного в Агдаше предпринимателя Мухаммеда Алиева.
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