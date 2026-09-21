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Историк: Попытки армян присвоить албанское наследие связано с территориальными претензиями

First News Media11:37 - Сегодня
Историк: Попытки армян присвоить албанское наследие связано с территориальными претензиями

Попытки армян присвоить образцы албанской материальной культуры и наследие албанских правителей тесно связаны с территориальными притязаниями Армении против Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заведующий отделом Института истории и этнологии НАНА, доктор исторических наук Рамиль Агаев на мероприятии на тему «Наследие Кавказской Албании в истории государственности Азербайджана».

Он отметил, что Кавказская Албания была одним из древнейших государств, возникших на азербайджанской территории, и сохраняла свое существование с IV века до нашей эры до 705 года нашей эры. «В Албании проживало 26 племен. Среди них самыми крупными и известными были албаны. Имя албанов впервые упоминается в источниках в связи с Гавгамельской битвой, произошедшей в 331 году до нашей эры между Александром Македонским и ахеменидским царем Дарием III», - отметил Р. Агаев.

Он сообщил, что в произведениях античных авторов границы Албании описываются следующим образом: на севере - Кавказские горы, на юге - река Араз, на востоке - Каспийское море, а на западе - земли, граничащие с Иверией.

По его словам, в различных источниках название страны упоминается как Албания, Алван, Албан, Рани, Аран и Арран. Р.Агаев отметил, что одно из главных территориальных притязаний армян связано с территориями, именуемыми «Арцах» и «Сюник», расположенными на правом берегу реки Кура: «Армяне утверждают, что до 387 года правый берег Куры - в том числе территории «Арцах» и «Сюник» - находился в составе Армении. Однако первоначальные письменные источники и эпиграфические памятники этого не подтверждают. Ряд известных исследователей также отмечали, что «Арцах» находился в составе Албании и не был центром армянской культуры», - подчеркнул ученый.

Он также привлек внимание к распространению христианства в Кавказской Албании: «Христианство в Албании распространилось примерно на 270 лет раньше, чем у армян. Источники, в том числе ряд армянских источников, также подтверждают это. Распространение христианства в Албании началось с середины I века. В этом процессе упоминаются имена апостолов Фаддея и Елисея. Сообщается, что Елисей построил церковь, назвав ее своим именем. Это - Кишская церковь, расположенная к северу от Шеки», - сказал Р. Агаев.

Историк отметил, что в период правления албанского царя Урнайра в IV веке христианство было официально оформлено в качестве государственной религии. Однако это не означает, что христианство стало распространяться в Албании именно в тот период: «Христианство распространилось в Албании еще до того, как оно было принято в качестве государственной религии. Албанская церковь была независимой церковью, и в ней функционировал собственный католикосат», - добавил он.

По словам Р.Агаева, первым центром Албанского католикосата был Чола, с VI века - Барда, в последующие периоды - Барда-Куб и Гандзасар. Албанский католикосат был упразднен Российской империей в 1836 году.

Говоря о политической истории Кавказской Албании, ученый отметил, что правление династии Аршакидов завершилось в 510 году. После этого на территории в 510–629 годах наступил период сасанидских марзпанов. «С 629 года в Албании начинается правление династии Михранидов. Основателем династии был Михран, первым правителем - Вараз Григорий, а самым известным правителем - его сын Джаваншир. Хотел бы отметить, что армяне пытаются присвоить всех названных мною личностей», - сказал Р.Агаев.

Г.Агаев

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