Молодежи важно уметь отличать факты от пропаганды и манипуляций - Мнение

Молодежь сегодня становится одной из главных целей информационного и идеологического воздействия.

Эпоха соцсетей, коротких видео и алгоритмических лент создает среду, где грани между достоверной информацией и манипуляцией размыты.

О том, как защитить молодое поколение от дезинформации и какую роль в этом играет сотрудничество стран Организации тюркских государств (ОТГ), в интервью 1news.az рассказала Роза Байрамлы, старший советник Центра анализа международных отношений и мультикультурализма.

«Сегодня именно молодые люди наиболее активно пользуются социальными сетями, цифровыми платформами и новыми форматами коммуникации. При этом информационная среда значительно изменилась: новости, политические и общественные нарративы распространяются не только через традиционные источники, но и через короткие видео, блогеров, алгоритмические рекомендации и платформы, где зачастую сложно сразу определить происхождение и достоверность информации. Поэтому молодежь становится одновременно наиболее активным потребителем информации и одной из наиболее уязвимых групп с точки зрения манипуляций и дезинформации», — сказала Роза Байрамлы.

Она отметила, что речь идет не только об информационной безопасности молодежи, но и о формировании ее представлений о собственной стране, истории, национальной идентичности и месте государства в мире.

«Молодежь — это будущая политическая, интеллектуальная и экономическая элита наших государств. Именно сегодня формируется ее представление о собственной стране, ее истории, национальной идентичности и месте государства в мире. <…> В этом контексте особенно важно проводить работу непосредственно с самой молодежью, создавать площадки, где молодые люди могут свободно формулировать свои позиции, задавать вопросы и участвовать в обсуждении проблем, которые непосредственно затрагивают их будущее», — подчеркнула эксперт.

По словам Байрамлы, одним из наиболее эффективных инструментов защиты от фейков, манипуляций и внешнего информационного влияния является развитие критического мышления.

«Молодежь должна уметь проверять источник информации, отличать новостной материал от мнения или пропагандистского сообщения, распознавать эмоциональную манипуляцию и понимать, почему тот или иной контент появляется в ее информационной ленте. Качественная информационная среда также играет важную роль. Государственные институты, университеты, экспертное сообщество и СМИ должны быстро и понятно объяснять происходящие процессы — тогда пространство для дезинформации объективно сужается», — отметила она.

Эксперт также подчеркнула значение образования и вовлечения молодежи в общественные процессы. По ее словам, школы и университеты могут уделять больше внимания медиаграмотности, истории, культуре, гражданской ответственности и национальному наследию.

«Сочетание национального самосознания и развитого критического мышления делает общество значительно более устойчивым к информационному воздействию. При этом важно не только передавать знания, но и развивать способность аргументировать свою позицию и понимать исторический и общественный контекст», — сказала Байрамлы.

Гуманитарные проекты и интеграция стран ОТГ

По мнению Байрамлы, страны Организации тюркских государств (ОТГ) могут совместно укреплять национальное самосознание и расширять возможности для общения и обмена опытом между молодыми людьми.

«Национальная идентичность каждого государства сохраняет свое самостоятельное значение, в то время как общие язык, историко-культурное наследие и многовековые связи создают дополнительное пространство для взаимодействия молодежи тюркских стран. Представителям молодежи стран ОТГ нужно предоставить возможность лично общаться, вместе учиться и реализовывать совместные проекты», — сказала она.

Эксперт отметила, что для этого у ОТГ уже существует институциональная база.

По ее словам, Союз тюркских университетов (TURKUNIB) к июню 2026 года объединял уже 170 университетов, а программа академической мобильности «Orhun» последовательно расширяется. Секретариат ОТГ выделил $1 млн на дальнейшее развитие этой программы.

«Параллельно обсуждаются общее пространство высшего образования тюркского мира, студенческие и преподавательские обмены, программа школ-побратимов и информационная сеть в сфере образования. Именно такие программы позволяют активно развивать реальные человеческие связи», — подчеркнула Байрамлы.

Среди возможных направлений она назвала расширение программы «Orhun», создание постоянной Молодежной платформы ОТГ, объединяющей молодежные организации, студенческие советы, молодых исследователей, предпринимателей, журналистов и представителей креативных индустрий.

По ее мнению, такая платформа могла бы проводить ежегодный Молодежный форум ОТГ и одновременно работать через тематические группы.

Эксперт также обратила внимание на международный молодежный лагерь «Model Organization of Turkic States», который прошел в Кубе в мае 2026 года и был посвящен обучению молодых людей дипломатии, международным отношениям, лидерству и механизмам принятия решений в ОТГ.

«Такой проект можно сделать ежегодным и проводить поочередно в разных государствах-членах, превратив его в своего рода школу будущих дипломатов и государственных служащих тюркского мира», — отметила она.

Еще одним механизмом Байрамлы назвала проект «Молодежная столица тюркского мира». После Алматы этот статус в 2026 году получила Хива. По словам эксперта, вокруг такого проекта можно формировать целую годовую программу.

Образовательные медиалаборатории и общие ценности

В качестве практического шага Роза Байрамлы предлагает запустить совместную программу ОТГ по медиаграмотности и цифровой устойчивости молодежи. Она может включать молодежные медиалаборатории и создание цифрового контента об истории и культуре тюркских народов.

«ОТГ должна становиться пространством, где молодые люди могут учиться, путешествовать, заниматься наукой, создавать бизнес, находить профессиональные контакты и реализовывать собственные инициативы. Именно такие горизонтальные связи способны обеспечить устойчивость сотрудничества между тюркскими государствами на десятилетия вперед», — резюмировала она.

Национальная идентичность и устойчивость общества

Вопрос информационной безопасности неотделим от патриотического воспитания и уважения к духовным ценностям. Попытки дестабилизировать ситуацию в регионе продолжаются, а антинациональные структуры, финансируемые извне, продолжают делать ставку на молодую аудиторию.

Важное значение в этом контексте имеет и государственная молодежная политика Азербайджана, основы которой были заложены Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Вопросы внимания и заботы о молодежи, создания условий для ее развития, определения ее места и роли в обществе, а также воспитания национального патриотизма остаются значимыми составляющими этой политики.

В Азербайджане антинациональные и предательские структуры носят маргинальный характер и отвергаются абсолютным большинством народа. Приверженность духовным ценностям и традициям является основной тенденцией в обществе. Важно разоблачать антинациональные сети и группы, управляемые и финансируемые извне и выступающие против национальных интересов Азербайджана.

Попытки дестабилизировать ситуацию продолжаются, и молодежь при этом остается одной из основных целевых групп информационного и идеологического воздействия. Именно поэтому в рамках ОТГ следует уделять больше внимания взаимодействию молодежных организаций, расширять возможности для прямого общения молодых людей разных стран, а также регулярно проводить форумы, конференции и другие совместные мероприятия.

В конечном счете, устойчивость сотрудничества между тюркскими государствами зависит не только от межгосударственных соглашений, но и от того, насколько тесными будут связи между их будущими поколениями. Именно поэтому инвестиции в образование, национальное самосознание, критическое мышление и молодежное сотрудничество имеют долгосрочное значение.