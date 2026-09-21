Саяд Аран: Полномочия депутатов должны быть расширены

Полномочия депутатов Милли Меджлиса должны быть расширены.

Как сообщает АПА, об этом заявил депутат Саяд Аран на состоявшемся сегодня заседании Комитета Милли Меджлиса по правам человека.

«Хватит ли у тебя смелости, господин министр, хватит ли у министров смелости выйти к народу? Иди, сам выйди к народу. Депутат — тот, до кого может достучаться народ. А у нас нет полномочий. Ведомства говорят нам: вы не занимаетесь строительством дорог! Тогда зачем вы отправляете нас в районы? Зачем отправляете нас к людям? Говорят: идите, выслушайте людей. Мы выслушиваем, а нам говорят: дайте работу», — отметил депутат.