Министр обороны ознакомился с боевой подготовкой военной полиции - ВИДЕО

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов ознакомился с деятельностью передовой оперативной базы роты Концепции оперативных возможностей (КОВ) Управления военной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Было отмечено, что мероприятия, осуществляемые на базе КОВ, приведены в соответствие со стандартами НАТО и направлены на обеспечение взаимодействия в миротворческих операциях.

Руководящий состав министерства понаблюдал за процессом боевой подготовки, проводимой в рамках предстоящих учений по самооценке первого уровня Программы оценки и обратной связи Концепции оперативных возможностей НАТО, намеченных на октябрь текущего года.

Министр обороны поставил ряд конкретных задач по дальнейшему совершенствованию боевой подготовки военнослужащих, улучшению их материально-технического обеспечения и социально-бытовых условий.