Цены на нефть упали на фоне надежд на дипломатию вокруг Ирана

В понедельник цены на нефть упали до самого низкого уровня за последние десять дней.

Инвесторы рассчитывают на дипломатический прогресс в урегулировании конфликта вокруг Ирана благодаря предстоящей на этой неделе сессии ООН, а также ожидают частичного восстановления поставок саудовской нефти, несмотря на продолжающиеся атаки йеменских хуситов, передает Reuters.

Эталонные марки Brent и West Texas Intermediate (WTI) опустились до минимумов с 10 сентября. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 1,78 доллара (1,71%) — до 102,09 доллара за баррель, продолжив падение после пятничного снижения на 0,91%.