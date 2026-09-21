В Оттаве допустили присоединение Британии к альянсу Канады и ЕС

Великобритания могла бы присоединиться к формирующемуся альянсу Канады и Евросоюза.

Такое мнение выразил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань.

«Нам нужно взглянуть на партнерство по-другому. Если посмотреть на Канаду и Соединенное Королевство, [то становится ясно, что] мы разделяем одни и те же ценности. <...>. Почему бы нам не объединиться?» — сказал Шампань в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

По его словам, речь идет о создании «альянса будущего». «Мир изменился. Америка изменилась. Значит, и нам нужно меняться», — добавил министр.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила начать работу над предоставлением Канаде статуса ассоциированного члена ЕС. Президент США Дональд Трамп, комментируя инициативу фон дер Ляйен, назвал ее «смехотворной» и пригрозил «очень серьезными пошлинами», если сочтет шаг ЕС враждебным в отношении Вашингтона.

Источник: ТАСС