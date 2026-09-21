Арзухан Ализаде: Те, кто не может решить проблему с пробками, должны извиниться перед гражданами

«Я сегодня впервые опаздываю на заседание».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правам человека заявил депутат Арзухан Ализаде.

«Депутат отметил, что опоздания на работу во многих случаях становятся причиной проблем между руководством и сотрудниками: «Пробки достигли невыносимого уровня. Этот вопрос необходимо принять во внимание. Я считаю, что те, кто до сих пор не может решить проблему с пробками на дорогах, должны извиниться перед гражданами», - отметил он.