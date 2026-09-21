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Названы сроки начала работы нового созыва Госдумы России

First News Media11:05 - Сегодня
Названы сроки начала работы нового созыва Госдумы России

Первое пленарное заседание девятого созыва Госдумы состоится до 19 октября, скорее всего, еще в первой половине месяца.

Об этом ТАСС заявил первый зампред комиссии Госдумы по регламенту Андрей Кузнецов.

"Первое заседание Государственной думы девятого созыва должно состояться на тридцатый день после избрания, то есть 19 октября. Однако президент РФ своим указом может созвать заседание Государственной думы ранее этого срока, как это уже было в предыдущие годы. По практике, это один из дней первой половины октября", — сказал Кузнецов.

По его словам, избранные депутаты Госдумы девятого созыва получат значки депутата вместе с удостоверением в период между оглашением результатов выборов и до первого пленарного заседания.

В 2021 году, когда выборы прошли 17–19 сентября, первое заседание ГД состоялось 12 октября.

В единый день голосования с 18 по 20 сентября состоялись выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

В предвыборные списки по федеральному избирательному округу было включено 10 партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Коммунисты России", "Родина", Российская экологическая партия "Зеленые" и Партия прямой демократии.

Параллельно прошли выборы в законодательные собрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц субъектов РФ: в 8 регионах — прямые, в 3 — путем избрания региональными парламентами. Всего замещению подлежат около 23 тыс. мандатов.

Источник: ТАСС

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