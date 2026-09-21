Ризван Гусейнов: В советский период албанистика формировалась на основе политико-идеологических интересов

Современные исследования, связанные с Кавказской Албанией и монастырем Гандзасар, актуализируют пересмотр научных подходов, сформировавшихся в советский период.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов на мероприятии на тему «Наследие Кавказской Албании в истории нашей государственности».

Он отметил, что за последние 15 лет Центра истории Кавказа провел исследования, связанные с Кавказской Албанией и монастырем Гандзасар, как в архивах, так и с участием зарубежных специалистов: «Последние исследования заставляют нас по-иному взглянуть на некоторые вопросы албанистики, сформировавшейся в советский период. Общеизвестно, что советская наука складывалась на основе политических и идеологических интересов. В тот период Сталиным был выдвинут подход в направлении создания на Кавказе «третьего исторического центра». В отличие от истории Грузии и Армении, албанистика задумывалась как отдельное направление».

По его словам, одним из главных лиц, проводивших в тот период исследования, связанные с Гандзасаром и, в целом, с историей Албании, был Иосиф Орбели.

Р.Гусейнов сообщил, что накануне Первой мировой войны за исследованиями, касающимися Гандзасара и Карабаха, также стояли определенные политические и военные цели. «Накануне Первой мировой войны по поручению главного штаба царской России академик Марр, Иосиф Орбели и группа историков-археологов провели исследования как в Восточной Анатолии, так и в Карабахе. У нас имеются связанные с этим переписки. Эти лица, с одной стороны, вели научные исследования, а с другой - действовали в рамках военно-политических интересов России», - заявил Р.Гусейнов.

Он отметил, что в тот период также поднимался вопрос о превращении Гандзасара в будущем в религиозный центр для армян: «В 1905–1909 годах Иосиф Орбели приезжал в Карабах и исследовал монастырь Гандзасар. Его труд под названием «Гандзасар и надписи Авац-Тухук» впоследствии был обнаружен и издан. Одной из главных целей здесь было создание в будущем религиозного центра в Карабахе, особенно в горной местности, для армянского населения, которое могло быть переселено из Эриванской губернии. Рассмотрение Гандзасара в качестве альтернативного религиозного центра взамен Эчмиадзина было связано именно с этим».

Историк подчеркнул, что последующие исторические события привели к развитию этих планов в ином направлении, и карабахский вопрос в советский период был решен в формате «Нагорно-Карабахской автономной области». Р.Гусейнов также подчеркнул, что христианские памятники в Карабахе имеют значение для всего человечества. «В Карабахе есть три главные церкви, имеющие важное значение для всего христианского мира. Это Гандзасар, Худаванг и Амарас. Их значение не ограничивается только карабахским и кавказским христианством, оно также велико с точки зрения христианского наследия человечества», - отметил он.

По его словам, Гандзасар, Амарас и Худаванг несут в себе важное религиозное наследие, связанное с различными святыми.

«После антитеррористических мероприятий во время съемок, проведенных в Худавенге, мы обнаружили следы, связанные с извлечением некоторых останков. Считаю, что этот вопрос должен быть доведен до сведения всего христианского мира. Эти памятники являются важной частью общечеловеческого христианского наследия», заявил Р.Гусейнов.

Он также рассказал об истории Албанской церкви: «Албанская церковь является апостольской церковью. То есть это церковь, напрямую связанная с Иерусалимом и апостолами Иисуса Христа. Известно, что в Иерусалиме веками существовали Албанский квартал и албанские церкви», - подчеркнул он. В результате политики царской России в регионе независимость Албанской церкви была упразднена: «В 1836 году Албанский католикосат был ликвидирован, а его церкви, имущество и общины переданы в подчинение армянской Эчмиадзинской церкви. Судьба Албанского квартала в Иерусалиме также подверглась влиянию этого процесса. Таким образом, албанское наследие постепенно было растворено внутри другой религиозно-политической структуры».

Историк отметил, что вопрос Гандзасара носит не только религиозный, но и историко-политический характер. «Если исключить христианское наследие в Карабахе из армянской историографии, мы увидим, что обоснование для значительной его части ослабевает. В этом контексте исследование албанского наследия и выявление его исторического контекста имеет важное значение», - сказал Р. Гусейнов.

Кроме того, он затронул вопрос наименований «Албания» и «Арран». «В древних восточных источниках эта территория упоминается как «Рани» и «Арран». Мы также использовали название Арран в нашей истории. Считаю, что в школах и научной литературе необходимо уделять больше внимания этим историческим наименованиям. Правильное определение исторического названия и исторической географии территории - важный для нас вопрос», заявил Р.Гусейнов.

Г.Агаев