В Азербайджане некоторые маршруты выводятся из остановочного пункта «Шамахинка».

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Так, в целях оптимизации движения по регулярным маршрутным линиям на проспекте Московском, на территории, именуемой «Шамахинка», маршруты под номерами 130, 142, 500, 503 и 508 выводятся из существующего остановочного пункта. Пассажиры этих маршрутов могут пользоваться остановочным пунктом «Киностудия "Азербайджанфильм"».

В районе же, именуемом «Шамахинка», остановочный пункт будет сгруппирован, разделен на 3 части и для удобства пассажиров обозначен соответствующими знаками. Тем самым будет предотвращено дополнительное скопление автобусов вокруг остановки на данной территории.

«Осуществляемые мероприятия служат повышению эффективности движения в дорожно-транспортной инфраструктуре столицы, ускорению движения общественного транспорта и более комфортной доставке пассажиров к месту назначения. Для удовлетворения растущего спроса пассажиров на этой территории продолжаются комплексные меры, включая работы по оптимизации и привлечение дополнительных автобусов», - отмечается в информации.