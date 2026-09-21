Катар не будет строить газопроводы в обход Ормузского пролива

Катар не будет строить газопроводы для транспортировки газа в обход Ормузского пролива, это экономически нецелесообразно, сообщил во время Катарского экономического форума на полях Генассамблеи ООН госминистр энергетики Саад аль-Кааби.

"Мы приняли решение не рассматривать трубопроводы в качестве альтернативы, исходя из коммерческих и технических критериев", — сказал аль-Кааби, его слова приводит пресс-служба госкомпании Qatar Energy.

Он пояснил, что Катар экспортирует газ уже в сжиженном виде, и тогда пришлось бы сначала транспортировать его по трубам в газообразном виде, а затем сжижать на приемных терминалах — где бы они ни находились.

"Это означало бы строительство дублирующих возводимых в Катаре объектов в рамках проекта расширения месторождения "Северное" (North Field). С экономической точки зрения это не имеет смысла", — добавил министр.

Источник: РИА Новости