Задушил и сбросил в колодец: Задержан мужчина, убивший знакомого в 2019 году

В результате совместной деятельности органов прокуратуры и внутренних дел Азербайджанской Республики было раскрыто еще одно особо тяжкое преступление.

Как сообщает 1news.az, об этом распространили совместную информацию Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел.

Согласно информации, в апреле 2019 года в районный отдел полиции поступило обращение о том, что житель города Гейтепе Джалилабадского района Мамедов Надир Бахадыр оглу в марте того же года вышел из дома и не вернулся.

На основании обращения сотрудниками Джалилабадского районного отдела полиции были проведены необходимые расследования и оперативно-розыскные мероприятия в связи с исчезновением Надира Мамедова.

По материалам, собранным по результатам проведенного расследования, прокуратурой Джалилабадского района 8 августа 2019 года было возбуждено уголовное дело.

В ходе предварительного следствия по делу были выполнены многочисленные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, однако, несмотря на принятые меры, установить местонахождение Надира Мамедова до того периода не представлялось возможным, в связи с чем производство по уголовному делу в последний раз было приостановлено 18 октября 2022 года.

В последующий период в результате профессионально продолженных сотрудниками прокуратуры и районного отдела полиции координированных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе взаимного и всестороннего анализа собранных доказательств, было подтверждено, что исчезновение Надира Мамедова связано с умышленным убийством.

В ходе предварительного следствия были установлены обоснованные подозрения в том, что Надир Мамедов был умышленно убит с целью мести ранее знакомым ему Алекберовым Рамизом Дадаш оглу 1959 года рождения.

Так, 23 апреля 2019 года Рамиз Алекберов, воспользовавшись тем, что Надир Мамедов находился под воздействием алкоголя, посадил его на территории города Гейтепе в управляемый им автомобиль и отвез на приусадебный участок своего частного жилого дома, расположенного в селе Тезе Алвады Масаллинского района.

В тот же день около 22 часов Рамиз Алекберов умышленно задушил сидевшего в автомобиле Надира Мамедова, а с целью сокрытия совершенного преступления сбросил его тело в неиспользуемый колодец с водой, находящийся на приусадебном участке.

20 сентября 2026 года деяние по уголовному делу было квалифицировано по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Рамиз Алекберов в тот же день был задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу и при допросе с участием защитника дал показания по предъявленному обвинению, признавшись в совершении преступления.

Кроме того, при осмотре места происшествия с участием Рамиза Алекберова в указанном им непригодном к использованию колодце были проведены земляные работы, в ходе которых обнаружены и изъяты костные фрагменты, предположительно принадлежащие человеку.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Следует отметить, что Генеральная прокуратура постоянно держит в центре внимания раскрытие нераскрытых в прошлые годы уголовных дел, в том числе расследование фактов, связанных с пропавшими без вести лицами, и совместно с соответствующими государственными структурами, в том числе органами внутренних дел, продолжает осуществление комплексных мер.

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