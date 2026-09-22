Иран может открыть Ормуз в течение 7 дней

Иран может открыть Ормузский пролив в течение 7 дней, если США снимут блокаду его портов и снизят военное давление, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника.

«Иран может открыть Ормузский пролив в течение семи дней, если США снизят военное давление и снимут блокаду иранских портов», – говорится в публикации.

В середине июня США и Иран подписали меморандум, призванный запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако три недели спустя начался новый виток эскалации: Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе, после чего стороны возобновили обмен ударами. В настоящее время свободный проход судов через Ормузский пролив не осуществляется.