Госдеп США одобрил продажу Украине средств ПВО и боеприпасов на $2,68 млрд

США одобрили возможную продажу Украине средств противовоздушной обороны и боеприпасов на общую сумму $2,68 млрд.

Как передает 1news.az, об этом говорится в заявлении на сайте Госдепартамента.

В документе указывается, что Украина запросила возможность приобретения аналогов ракет к системам ПВО С-300, ракет GAM-67, ракетных систем увеличенной дальности с лазерным наведением, самоходных пусковых установок, систем обнаружения БПЛА, комплектов для модернизации мобильных пусковых установок, а также сопутствующего оборудования и услуг по ремонту и обслуживанию.

В Госдепе подчеркивают, что речь идет об изделиях, не относящихся к основным образцам военной техники и вооружений. В ведомстве исходят из того, что вооружения будут оплачены за счет средств, переданных Украине европейскими странами, а также администрацией экс-президента США Джо Байдена по механизму Foreign Military Financing, который предполагает предоставление иностранным государствам грантов и кредитов для закупок американского вооружения.