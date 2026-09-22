При поддержке PASHA Holding и SOCAR состоялась церемония открытия образовательной программы IE University «AZEMBA» - ФОТО

21 сентября в Баку состоялась церемония открытия программы «AZEMBA» Центра лидерства и инноваций IE University, реализуемой в рамках стратегического партнерства PASHA Holding, SOCAR и престижного испанского университета IE University при поддержке Министерства науки и образования и Министерства экономики Азербайджанской Республики.

Программа «AZEMBA» направлена на развитие лидерских компетенций в Азербайджане, укрепление человеческого капитала и привнесение международного опыта в страну. В рамках программы участники получат образование, основанное на международном опыте, по таким направлениям, как цифровая трансформация, искусственный интеллект, устойчивое развитие, инновации, лидерство и современное управление. «AZEMBA» также будет способствовать интеграции азербайджанских специалистов в глобальную академическую и бизнес-среду, а также расширению доступа к передовым образовательным возможностям в стране.

Выступая на церемонии открытия, главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов отметил:

«Начало обучения первой группы участников этой программы является очередным этапом долгосрочных инвестиций в человеческий капитал, реализуемых PASHA Holding в рамках нашей философии развития людей. Мы убеждены, что экономическую и бизнес-среду будущего будут формировать не только технологии и финансовый капитал, но и лидеры, способные управлять изменениями, осваивать новые подходы и сочетать международный опыт с местными реалиями. Уверен, что участники “AZEMBA”, применяя полученные знания и опыт, станут профессионалами, способствующими формированию новых подходов и культуры мышления в своих организациях, а также вносящими вклад в развитие общества и устойчивое развитие экономики нашей страны».

Отметив, что SOCAR стремительно и системно трансформируется из традиционной нефтегазовой компании в диверсифицированную и интегрированную энергетическую компанию, вице-президент SOCAR Заур Гурбанов заявил:

«Реальная ценность программы “AZEMBA” будет измеряться не только количеством ее выпускников, но и тем, насколько эффективно полученные знания, идеи и новые взгляды будут превращаться в более взвешенные решения, более сильные команды и новые инициативы. Мы ожидаем от участников не просто завершения MBA-программы и получения диплома, но также и того, что все они вернутся с новыми вопросами, новыми взглядами и иным подходом к существующим методам работы. Мы верим, что участники станут людьми, способствующими распространению знаний в своих организациях, и представителями нового поколения лидеров».

Напомним, что начало обучения первой группы участников программы является следующим этапом стратегического партнерства между PASHA Holding, SOCAR и IE University, заключенного в апреле 2026 года. На участие в программе поступило более 850 заявок, по итогам отборочного процесса в первую группу были приняты 40 человек.

PASHA Holding, отмечающий в этом году 20-летний юбилей, является одной из ведущих бизнес-групп Азербайджана, осуществляющей деятельность в банковском деле, страховании, финтехе, недвижимости, розничной торговле, сельском хозяйстве и других сферах. Группа насчитывает более 25 000 сотрудников, а объем ее активов превышает $18 млрд. Международное присутствие PASHA Holding продолжает расширяться. В настоящее время группа осуществляет деятельность в Азербайджане, Узбекистане, Турции, Грузии, Черногории и США.

SOCAR - глобальная интегрированная энергетическая компания со штаб-квартирой в Азербайджане. Компания осуществляет деятельность на различных этапах энергетической цепочки создания стоимости, от разведки и добычи нефти и газа до переработки, нефтехимии, транспортировки, торговли и дистрибуции. Обладая широкой международной географией деятельности, SOCAR вносит вклад в энергетическую безопасность Азербайджана и своих стратегических партнеров, одновременно содействуя устойчивому развитию.