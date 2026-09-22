Гражданин Марокко попытался вылететь из Баку во Францию, но был арестован

В Азербайджане задержан иностранец, пытавшийся уехать во Францию по поддельному паспорту.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошел в бакинском аэропорту.

Гражданин Королевства Марокко Эрразики Аль Хусейн раздобыл поддельный паспорт для незаконного выезда во Францию и решил отправиться туда транзитом через Турцию и Азербайджан. Проведя несколько дней в Баку, он купил билет во Францию и снова прибыл в аэропорт. Во время проверки на контрольно-пропускном пункте выяснилось, что он собирается выехать за рубеж по фальшивому документу, после чего его задержали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в отношении Эрразики Аль Хусейна избрана мера пресечения в виде ареста.

Решением Хазарского районного суда Эрразики Аль Хусейн приговорен к 7 месяцам лишения свободы.