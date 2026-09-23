Пашинян: Армения с нетерпением ждет открытия границы с Турцией

Армения с нетерпением ждет открытия границы с Турцией, заявил премьер Никол Пашинян в ходе панельной дискуссии на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как отметил Пашинян, сейчас Ереван сосредоточен на реализации проекта TRIPP. В результате его реализации Армения выйдет из блокады, в которой фактически находится с начала 1990-х годов.

"Прежде всего, мы получим железнодорожное сообщение с Азербайджаном. Мы с нетерпением ждем открытия границы Армении с Турцией и открытия железнодорожного сообщения между двумя странами. А в общем контексте это изменит международную логистику в целом, потому что международное сообщество получит новый путь между Востоком и Западом", – сказал глава армянского правительства.

Как результат, по его мнению, откроется и железная дорога, соединяющая страны Персидского залива с причерноморским регионом.

Источник: Sputnik Армения