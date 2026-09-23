Роботы вышли на подиум Vogue World в Милане - ВИДЕО

В Милане состоялся очередной выпуск масштабного проекта Vogue World, в рамках которого на подиуме появились не только знаменитости и модели, но и роботы.

Шоу прошло 22 сентября в исторической галерее Galleria Vittorio Emanuele II и было посвящено итальянскому мастерству, инновациям и будущему моды, сообщает 1news.az со ссылкой на Vogue. Программа состояла из пяти тематических частей, одна из которых получила название «The Age of Intelligence» («Эпоха интеллекта»). Именно в этой части шоу на подиуме появились танцующие роботы, ставшие частью постановки, посвящённой взаимодействию моды и современных технологий.

По задумке Vogue, «Эпоха интеллекта» должна была показать момент, когда традиционное итальянское ремесло встречается с технологиями будущего, — отметим, что в программе также были заявлены интеллектуальные и устойчивые материалы, способные реагировать на температуру, движение и условия окружающей среды.

Vogue World — масштабный международный проект Vogue, объединяющий моду, культуру, музыку, кино и перформанс. Впервые он состоялся в 2022 году в Нью-Йорке. Изначально проект задумывался как масштабное fashion-шоу и городское мероприятие, призванное поддержать индустрию после пандемии. При этом Vogue World имеет и благотворительную составляющую. В Милане Vogue объявил о вложении не менее 2 млн евро (более 3,9 млн манатов) в реконструкцию библиотеки Quarto Oggiaro на северо-западе города, которую планируется превратить в культурный центр для творчества, технологий и развития молодых талантов.