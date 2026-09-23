 Роботы вышли на подиум Vogue World в Милане - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Роботы вышли на подиум Vogue World в Милане - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:18 - Сегодня
Роботы вышли на подиум Vogue World в Милане - ВИДЕО

В Милане состоялся очередной выпуск масштабного проекта Vogue World, в рамках которого на подиуме появились не только знаменитости и модели, но и роботы.

Шоу прошло 22 сентября в исторической галерее Galleria Vittorio Emanuele II и было посвящено итальянскому мастерству, инновациям и будущему моды, сообщает 1news.az со ссылкой на Vogue. Программа состояла из пяти тематических частей, одна из которых получила название «The Age of Intelligence» («Эпоха интеллекта»). Именно в этой части шоу на подиуме появились танцующие роботы, ставшие частью постановки, посвящённой взаимодействию моды и современных технологий.

По задумке Vogue, «Эпоха интеллекта» должна была показать момент, когда традиционное итальянское ремесло встречается с технологиями будущего, — отметим, что в программе также были заявлены интеллектуальные и устойчивые материалы, способные реагировать на температуру, движение и условия окружающей среды.

Vogue World — масштабный международный проект Vogue, объединяющий моду, культуру, музыку, кино и перформанс. Впервые он состоялся в 2022 году в Нью-Йорке. Изначально проект задумывался как масштабное fashion-шоу и городское мероприятие, призванное поддержать индустрию после пандемии. При этом Vogue World имеет и благотворительную составляющую. В Милане Vogue объявил о вложении не менее 2 млн евро (более 3,9 млн манатов) в реконструкцию библиотеки Quarto Oggiaro на северо-западе города, которую планируется превратить в культурный центр для творчества, технологий и развития молодых талантов.

Поделиться:
552

Актуально

Мнение

Земля помнит всё: экологическая цена оккупации и возрождение Карабаха

Мнение

Азербайджан переходит к промышленному наполнению регионов

Политика

Президент Азербайджана помиловал француза Мартина Райана

Xроника

Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц

Общество

В Масазыре произошла тяжелая авария с участием грузовика: есть погибший и раненые

Компания Büro Vibe открывает серию вечеров «Buro Nights» - ВИДЕО

Остается 8 дней до завершения приема заявок на конкурс социальных проектов Azercell

Азербайджанский легкоатлет арестован по обвинению в мошенничестве

Выбор редактора

Меньше нефти, больше денег: что война в Заливе означает для SOCAR и глобальной нефтяной отрасли

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

В Баку ожидаются дожди, в регионах Азербайджана выпадет град

СГБ Азербайджана провела контртеррористические операции в 5 странах, задержаны 11 человек - ВИДЕО

Поступил на ветеринарию с 617 баллами: входящая в «PAŞA Holding» компания Agro Dairy поддержала будущего ветеринара

В Баку студентка 3-го курса скончалась после пластической операции

Последние новости

Гюльшен Пашаева: Южный Кавказ должен самостоятельно формировать архитектуру своей безопасности

Сегодня, 13:33

Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Швеции в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 13:22

В Масазыре произошла тяжелая авария с участием грузовика: есть погибший и раненые

Сегодня, 13:17

В Пакистане похитили министра - ВИДЕО

Сегодня, 13:13

США представят следующие шаги по продвижению TRIPP

Сегодня, 13:07

Земля помнит всё: экологическая цена оккупации и возрождение Карабаха

Сегодня, 13:03

Президент Сирии предложил Трампу отдать Нью-Джерси Израилю

Сегодня, 12:55

Мирзоян назначен представителем правительства Армении по соглашению о TRIPP

Сегодня, 12:43

Компания Büro Vibe открывает серию вечеров «Buro Nights» - ВИДЕО

Сегодня, 12:26

Остается 8 дней до завершения приема заявок на конкурс социальных проектов Azercell

Сегодня, 12:24

В Милли Меджлисе пройдут слушания по историко-религиозным памятникам

Сегодня, 12:15

Ильхам Алиев поздравил короля Саудовской Аравии

Сегодня, 12:02

Азербайджанский легкоатлет арестован по обвинению в мошенничестве

Сегодня, 11:58

Азербайджан переходит к промышленному наполнению регионов

Сегодня, 11:55

Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Эстонии в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 11:52

EBU отреагировал на возможный отказ Испании от участия в «Евровидении-2027»

Сегодня, 11:50

СМИ: Джиган устроил стрельбу в доме, где находились его дети

Сегодня, 11:43

Ереван хочет изменить отношения с Москвой, но не разрывать их

Сегодня, 11:40

Президент Азербайджана помиловал француза Мартина Райана

Сегодня, 11:38

Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц

Сегодня, 11:30
Все новости
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня исполняется три года событию, которое навсегда изменило ход современной истории Азербайджана и расставило все точки над «i» в вопросе20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37