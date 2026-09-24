Утро начинается с пробок: ситуация на дорогах Баку

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

3. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга у Госкомстата;

4. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

9. Проспект Бабека, в направлении центра;

10. Улица Кёроглу Рагимова, от перекрестка с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

11. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зия Буниятова.