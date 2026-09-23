Посол Азербайджана вручил копию верительных грамот госсекретарю МИД Польши

23 сентября новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Польше Фуад Искендеров вручил копию верительных грамот государственному секретарю Министерства иностранных дел этой страны Марчину Босацкому.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в посольстве Азербайджана в Польше.

На состоявшейся с М. Босацким встрече после вручения копии верительных грамот были обсуждены вопросы повестки дня азербайджанско-польских двусторонних отношений, перспективы развития сотрудничества в политической, экономической, торговой, гуманитарной и других сферах.

Госсекретарь поздравил Ф. Искендерова с назначением чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Польше и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности. Он также отметил, что Польша придает особое значение выведению отношений с Азербайджаном на уровень реального стратегического партнерства, охватывающего все направления и основанного на взаимном уважении, доверии и общих интересах.

М. Босацкий, в то же время, довел до внимания, что в рамках расширения экономического сотрудничества особое значение придается участию польской стороны в осуществляемых в Карабахе работах по восстановлению и реконструкции, а также развитию сотрудничества в этом направлении.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, были рассмотрены другие темы, представляющие взаимный интерес.