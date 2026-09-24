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Формула-1 в 10-й раз на улицах Баку: Сегодня стартует Гран-при Азербайджана

First News Media08:30 - Сегодня
Формула-1 в 10-й раз на улицах Баку: Сегодня стартует Гран-при Азербайджана

Сегодня стартует Гран-при Азербайджана Формула 1, который Баку принимает в 10-й раз.

Гоночный уик-энд начнется в 10:45 со свободных заездов Формулы-2. Первый свободный заезд Формулы-1 стартует в 12:30.

Затем состоятся две квалификационные сессии Формулы-2. Первый гоночный день завершится вторым свободным заездом Формулы-1.

25 сентября состоятся свободные заезды Формулы-1, а также спринтерская гонка Формулы-2. Наконец, в последний день - 26 сентября состоится главная гонка.

В борьбе за первенство примут участие 20 пилотов из 10 команд, протяженность гоночного трека составляет 6 километров. На Бакинском городском кольце (БГК) выступят самые известные пилоты мира - Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер и другие.

Бакинская трасса, считающаяся одной из самых протяженных в календаре Формулы-1, насчитывает 20 поворотов. Стартуя от площади Азадлыг, трасса проходит вокруг Дома правительства, затем, огибая Ичеришехер, делает 2,2-километровый круг до Гыз галасы и заканчивается в начальной точке, выходя на Проспект нефтяников. Ширина трека, состоявшего из 51 круга, в самом широком месте составляет 13 метров, а в самом узком - 7,6 м на участках трассы вокруг Ичеришехер, включая 7-й и 8-й повороты. Трасса с направлением движения против часовой стрелки спроектирована известным немецким архитектором Германом Тильке.

Во время гонки пилоты и миллионы телезрителей увидят потрясающую картину, объединяющую включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Ичеришехер, современные архитектурные памятники столицы и прибрежную зону Каспия.

Линии старта и финиша гонки расположены на площади Азадлыг. Здесь также установлены «Паддок Клуб», боксы конюшен и пит-лейн.

В этом году на БГК установлена новая трибуна под названием City, которая расположена напротив Азербайджанского государственного академического музыкального театра и рассчитана на 678 зрителей. С вводом в пользование новой трибуны общая вместимость трибун на БГК превысила 21 тыс. человек.

Напомним, что Азербайджан принимает самое престижное в мире автоспортивное соревнование с 2016 года. Первая гонка Формулы-1, организованная в нашей стране, называлась Гран-при Европы. Ее выиграл немец Нико Росберг. В последующие годы на вершину пьедестала почета поднимались Даниэль Риккардо (Австралия), Льюис Хэмилтон (Великобритания), Валттери Боттас (Финляндия), Серхио Перес (Мексика), Макс Ферстаппен (Нидерланды) и Оскар Пиастр (Австралия) соответственно. Лишь в 2020 году Гран-при Азербайджана не состоялся ввиду пандемии коронавируса.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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