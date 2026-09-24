Азербайджанские дзюдоисты завершили выступления на ЧМ c 11 медалями

Сборная Азербайджана по дзюдо завершила выступление на чемпионате мира среди ветеранов, который проходит в Сараево.

В четвертый день соревнований азербайджанские спортсмены завоевали еще две бронзовые медали. Азер Аскеров стал третьим в весовой категории до 100 кг среди спортсменов возрастной группы M7, а Фархад Раджабли — в категории до 90 кг среди представителей M8.

Ранее золотые медали чемпионата завоевали Мамедали Мехдиев (до 100 кг), Бабек Гаджиев (до 60 кг) и Мовлуд Миралиев (до 100 кг).

Бронзовыми призерами стали Абульфат Исмаилов (до 60 кг), Махир Аббасов (до 81 кг), Джошгун Абдуллаев (до 90 кг), Шихраджаб Шихмурадов и Ахмед Мамедов (оба — до 73 кг), а также Анар Агаев (до 90 кг).

Таким образом, сборная Азербайджана завершила чемпионат с 11 медалями — тремя золотыми и восемью бронзовыми. В медальном зачете среди представителей 65 стран азербайджанская команда заняла седьмое место.