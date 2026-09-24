Трамп встретил Си Цзиньпина в США

Американский президент Дональд Трамп встретил у трапа самолета на военной базе Эндрюс под Вашингтоном председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего 23 сентября с визитом в США.

Самолет китайского лидера приземлился в 17:39 (01:39 по Баку 24 сентября). Перед трапом была расстелена красная ковровая дорожка, вдоль которой выстроились американские военные в парадной форме. Трамп и Си Цзиньпин пожали друг другу руки и несколько минут побеседовали.

Военный оркестр исполнил гимны Китая и США, после чего был дан артиллерийский салют. Над авиабазой пролетели американские военные самолеты, в том числе бомбардировщики B-1. Трамп и первая леди Мелания Трамп проводили Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань до автомобиля, после чего покинули авиабазу на вертолете.

Как сообщил пресс-пул Белого дома, на летном поле находились по шесть истребителей F-16 и F-22. По данным МИД Китая, государственный визит Си Цзиньпина в США продлится с 23 по 25 сентября. Трамп посещал Китай 13–15 мая.

Источник: ТАСС