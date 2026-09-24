Microsoft прекратила сотрудничество с МУС из-за санкций США

Корпорация Microsoft прекратила сотрудничество с Международным уголовным судом (МУС) из-за санкций США, в результате чего суду пришлось перейти на альтернативные цифровые сервисы.

Об этом в беседе с ТАСС заявил ведущий адвокат защиты в инстанции Герт-Ян Александер Кнопс.

«Действующие санкции уже привели к тому, что такая компания, как Microsoft, прекратила отношения с МУС и суду пришлось перейти на другие цифровые сервисы», — рассказал он, добавив, что это осложнило работу адвокатов, участвующих в разбирательствах в суде.

По словам собеседника агентства, санкции США могут подорвать работу инстанции, деятельность которой критикуют многие страны, в том числе Россия. В частности, отказ банков от обслуживания МУС из-за угрозы вторичных санкций может поставить под угрозу текущие расследования и судебные разбирательства. Адвокат выразил мнение, что даже возможные защитные меры ЕС для противодействия американским санкциям не исключат рисков для банков.

Кнопс считает, что меры США могут потенциально затронуть всех 900 сотрудников суда, затруднив их поездки и обслуживание банковских карт. Он сообщил, что в сложившейся ситуации МУС выплачивает зарплаты сотрудникам и гонорары адвокатам траншами за три месяца.