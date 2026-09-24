В двух районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

Сегодня в электрических сетях Ясамальского и Хазарского районов Баку будут проводиться ремонтные и реконструкционные работы.

Как сообщает 1news.az, об этом заявило ОАО "Азеришыг".

В связи с ремонтными работами на трансформаторной подстанции на территории, обслуживаемой Управлением районного энергоснабжения и продаж Ясамальского района, с 10:00 до 13:00 будет ограничена подача электроэнергии на улицах Арифа Мехдиева, Алигасгара Алекперова, Асада Ахмедова, Мурада Мирзоева, проспекте Гусейна Джавида и в части жилого массива Второй Алатавы.

На территории Управления районного энергоснабжения и продаж Хазарского района будут заменены электрические провода на ряде двухцепных воздушных линий напряжением 6 кВ. В связи с реконструкционными работами с 10:00 до 15:00 подача электроэнергии будет временно ограничена на отдельных участках улиц Алмаз Ильдырым, Гаджи Мамедова, Мамеда Саида Ордубади и Мирзы Алекпера Сабира в поселке Мардакян.