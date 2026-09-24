Урсула фон дер Ляйен пообещала Пашиняну содействие ЕС

ЕС продолжит содействовать продвижению программ правительства Армении и развитию сотрудничества в различных сферах.

Об этом председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном в Нью-Йорке.

Как сообщает пресс-служба премьера, стороны обсудили вопросы, касающиеся повестки сотрудничества Армения — ЕС.

Премьер подчеркнул важность европейского содействия процессу диверсификации экономики Армении и решений, принимаемых с этой целью. Пашинян также подчеркнул поддержку ЕС в плане "эффективного проведения демократических реформ" в Армении.

Собеседники рассмотрели также темы регионального значения.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сближение с Евросоюзом вписывается в проводимую Ереваном сбалансированную внешнюю политику. По его словам, Ереван "сидит на одном армянском стуле". Пашинян также выразил недоумение по поводу мнения о вероятности обмана со стороны руководства ЕС.

Источник: Sputnik Армения