Урсула фон дер Ляйен пообещала Пашиняну содействие ЕС
ЕС продолжит содействовать продвижению программ правительства Армении и развитию сотрудничества в различных сферах.
Об этом председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном в Нью-Йорке.
Как сообщает пресс-служба премьера, стороны обсудили вопросы, касающиеся повестки сотрудничества Армения — ЕС.
Премьер подчеркнул важность европейского содействия процессу диверсификации экономики Армении и решений, принимаемых с этой целью. Пашинян также подчеркнул поддержку ЕС в плане "эффективного проведения демократических реформ" в Армении.
Собеседники рассмотрели также темы регионального значения.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сближение с Евросоюзом вписывается в проводимую Ереваном сбалансированную внешнюю политику. По его словам, Ереван "сидит на одном армянском стуле". Пашинян также выразил недоумение по поводу мнения о вероятности обмана со стороны руководства ЕС.
Источник: Sputnik Армения