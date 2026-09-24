 От классики до мугама: Euronews о грандиозном представлении азербайджанского искусства в Монтрё - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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От классики до мугама: Euronews о грандиозном представлении азербайджанского искусства в Монтрё - ВИДЕО

First News Media09:05 - Сегодня
От классики до мугама: Euronews о грандиозном представлении азербайджанского искусства в Монтрё - ВИДЕО

Телеканал Euronews выпустил сюжет об азербайджанской музыке, представленной в швейцарских городах Монтрё и Веве.

В сюжете рассказывается о представлении богатого музыкального наследия Азербайджана международной аудитории в Монтрё.

Программа, в которой были представлены различные жанры — от классической азербайджанской музыки и мугама до оперы, джаза и национальных танцев, — состоялась в рамках 80-летнего юбилея фестиваля Septembre Musical в Монтрё-Веве.

Азербайджан на мероприятии представляли около 200 артистов. В программе прозвучали классические произведения в исполнении Государственного симфонического оркестра, а также произведения, отражающие национальные музыкальные традиции.

В сюжете также уделено внимание творчеству одного из основоположников азербайджанской профессиональной музыкальной школы Узеира Гаджибейли. Исполнение его произведений в рамках фестивальной программы стало важной частью представления классического музыкального наследия Азербайджана на международной сцене.

Одним из основных направлений мероприятия стал мугам — неотъемлемая часть азербайджанской музыки. Традиционное искусство мугама было представлено наряду с классической музыкой, джазом, оперой и национальными танцами, продемонстрировав многогранность музыкальной культуры страны.

В сюжете Euronews отмечается, что программа позволила международной аудитории познакомиться как с древними традициями азербайджанской музыки, так и с современными направлениями ее развития. Представление различных музыкальных жанров в рамках одной фестивальной программы стало заметным событием с точки зрения демонстрации богатого культурного наследия Азербайджана.

Таким образом, представление азербайджанской музыки на сцене Монтрё-Веве стало значимым событием с точки зрения продвижения национального культурного наследия страны на международной музыкальной арене.

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