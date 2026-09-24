В Лачине в горной местности произошел пожар - ФОТО - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на горной территории вблизи села Минкенд Лачынского района.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В связи с поступившей информацией на территорию незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Несмотря на трудности, создаваемые сложным рельефом и ветреной погодой, пожар был потушен без допущения его распространения на обширную территорию.