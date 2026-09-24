Иран и Украина обсудили снижение напряженности

В кулуарах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча глав МИД Ирана и Украины Аббаса Арагчи и Андрея Сибиги.

Как отметил украинский министр в своей соцсети X, стороны обсудили шаги, направленные на предотвращение дальнейшего обострения напряженности между двумя странами. Они договорились сохранять открытыми существующие каналы связи, а также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и в Европе и различных направлениях текущих мирных усилий.

В рамках визита в Нью-Йорк Арагчи также провел встречи с коллегами из Пакистана, Германии и Таджикистана.