Литва и США создадут производство дронов

Литва и американская компания Mach Industries подписали декларацию о создании совместного производства дронов в Литве.

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.

В ведомстве заявили, что проект позволит Литве стать частью производственной цепочки оборонных технологий США в Европе и системы военных поставок.

За последние три года Вильнюс закупил в США вооружения и оборудования примерно на €2 млрд. Литва является крупнейшим среди стран Балтии заказчиком американского оружия.