В Алматы обрушилась крыша Дворца студентов

В Алматы в ночь на 24 сентября 2026 года произошло обрушение крыши Дворца студентов имени Жолдасбекова.

Об этом сообщает Zakon.kz.

Кадры с места происшествия появились в социальных сетях. Жители сообщили о громком грохоте и столбе пыли в районе КазНУ.

Известно, что здание находилось на реконструкции. Проект охватывал практически все ключевые элементы здания и предусматривал его полное техническое обновление.

В КазНУ имени аль-Фараби после происшествия сделали заявление. Конкретную причину и детали обрушения в университете не назвали, однако сообщили, что здание длительное время находилось в плачевном состоянии.