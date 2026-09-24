Восемь матчей за вечер: сегодня начинается новый сезон Лиги наций УЕФА
Сегодня начинается групповой этап очередной Лиги наций УЕФА.
Как сообщает 1news.az, в первый игровой день турнира состоятся восемь встреч в различных дивизионах.
В Лиге A болельщиков ждет противостояние Нидерландов и Германии, а также матчи с участием Португалии, Дании и других ведущих сборных континента. В Лиге D в борьбу вступят соперники сборной Азербайджана — команды Лихтенштейна и Литвы.
Расписание матчей игрового дня:
Лига A, группа 2
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22:45. Нидерланды — Германия
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22:45. Сербия — Греция
Лига A, группа 4
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22:45. Норвегия — Дания
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22:45. Португалия — Уэльс
Лига B, группа 3
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22:45. Австрия — Израиль
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22:45. Косово — Ирландия
Лига D, группа 1
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20:00. Андорра — Мальта
Лига D, группа 2
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22:45. Лихтенштейн — Литва
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