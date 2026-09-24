Восемь матчей за вечер: сегодня начинается новый сезон Лиги наций УЕФА

Сегодня начинается групповой этап очередной Лиги наций УЕФА.

Как сообщает 1news.az, в первый игровой день турнира состоятся восемь встреч в различных дивизионах.

В Лиге A болельщиков ждет противостояние Нидерландов и Германии, а также матчи с участием Португалии, Дании и других ведущих сборных континента. В Лиге D в борьбу вступят соперники сборной Азербайджана — команды Лихтенштейна и Литвы.

Расписание матчей игрового дня:

Лига A, группа 2

22:45. Нидерланды — Германия

22:45. Сербия — Греция

Лига A, группа 4

22:45. Норвегия — Дания

22:45. Португалия — Уэльс

Лига B, группа 3

22:45. Австрия — Израиль

22:45. Косово — Ирландия

Лига D, группа 1

20:00. Андорра — Мальта

Лига D, группа 2