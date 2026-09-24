Bloomberg: компоненты F-35 по ошибке доставили в Китай

Потенциально секретные комплектующие американского истребителя F-35 по ошибке были отправлены в Китай.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, детали производства компании Lockheed Martin, включая фонарь кабины и люк отсека для размещения вооружений, в мае отправили из Австралии в США для возможного ремонта или утилизации. Однако компания UPS по пока неясным причинам доставила их в Гонконг.

Отмечается, что комплектующие были произведены с использованием засекреченных технологий, обеспечивающих радиолокационную малозаметность самолета. По словам источников, китайские власти получили детали, однако пока их не вернули и могут изучить потенциально секретные компоненты истребителя.

Представители Пентагона ранее заявляли, что работают над возвращением комплектующих и выяснением обстоятельств произошедшего.