На Гран-при Азербайджана произошла массовая авария – ФОТО
В первом основном заезде «Формулы-2» в Баку произошла массовая авария.
В Баку завершился первый из двух основных заездов «Формулы-2» в рамках Гран-при Азербайджана. В ходе гонки произошла массовая авария, в результате которой сразу семь пилотов — Дюрксен, Вильягомес, Мията, Ван Хоепен, Цолов, Беннетт и Шилдс — не смогли продолжить борьбу.
Победителем заезда стал британский пилот Алекс Данн.
🔴 RED FLAG 🔴
Big incident at T3#F2 #AzerbaijanGP | LAP 12/29 pic.twitter.com/rCX7CIS5vz — Formula 2 (@Formula2) September 25, 2026
Tsolov, Dürksen, Van Hoepen, Bennett, Villagomez, Miyata and Shields are all out of Feature Race 1... ❌#F2 #AzerbaijanGP https://t.co/BeXHyVce6S pic.twitter.com/1RcnmKLcXo — Formula 2 (@Formula2) September 25, 2026
POLE. FASTEST LAP. WIN. 🏆
Alex Dunne charges into title contention as he claims his first victory of the season in Feature Race 1 😮💨☝️#F2 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/HPOIjtonKN — Formula 2 (@Formula2) September 25, 2026