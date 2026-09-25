В Екатеринбурге почтили память шехидов Азербайджана

В Генеральном консульстве Азербайджана в Екатеринбурге состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти 27 сентября — дню начала Отечественной войны.

Как сообщили в Генконсульстве, мероприятие было посвящено памяти военнослужащих и всех шехидов, погибших за независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Исполняющий обязанности генерального консула Азербайджана в Екатеринбурге Асим Османов рассказал об истории Отечественной войны. Он напомнил, что 27 сентября 2020 года в ответ на очередную военную провокацию Армении азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, после которой 44-дневная война завершилась восстановлением территориальной целостности страны.

Участники также обсудили новые реалии в регионе и мирный процесс, отметив историческое значение встречи лидеров Азербайджана, Армении и США, состоявшейся 8 августа 2025 года в Вашингтоне.

Дипломат отметил, что на освобожденных территориях продолжаются масштабные строительно-восстановительные работы.

В мероприятии также приняли участие представители азербайджанской диаспоры, члены Свердловского областного отделения АМОР и преподаватель Уральского государственного экономического университета Мушфиг Агабабаев.

Источник: Report