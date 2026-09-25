Религиозные институты нередко становятся заложниками опасных исторических иллюзий, однако последние демарши Грузинской православной церкви (ГПЦ) выходят далеко за рамки сугубо богословских или академических дискуссий.

На фоне стандартных археологических и изыскательских работ в древнем албанском храмовом комплексе Кюрмюк, расположенном в Гахском районе Азербайджана, из Тбилиси вновь прозвучали заявления, в которых отчетливо прослеживается стремление переписать историческую карту региона. Объявляя Гахский район «территорией исторической Эрети», а древнейший албанский храм — «одним из главных объектов грузинского духовного наследия», церковные иерархи фактически ставят под сомнение культурный и территориальный суверенитет соседнего государства.

Подобная риторика — это не просто терминологическая небрежность или досадный промах церковных публицистов. Перед нами планомерная попытка навязать соседям реваншистский взгляд на историю и присвоить чужое культурно-историческое достояние. Если оставить в стороне главный юридический факт — полный и незыблемый суверенитет Азербайджана над всей своей территорией и находящимися на ней памятниками, — останется очевидный акт исторической фальсификации.

Реакция Баку - жесткое предупреждение!

На сфальсифицированные заявления и использование искаженных топонимов незамедлительно последовала официальная реакция на высшем дипломатическом уровне. В МИД Азербайджана заявили, что позиция Патриархии Грузии в отношении храма Кюрмюк в Гахском районе расценивается как содержащая прямые территориальные претензии и противоречащая духу дружбы, стратегического партнерства и добрососедства между двумя странами.

В ведомстве подчеркнули неприемлемость использования сторонних названий для географических и исторических топонимов на территории Азербайджана:

«Азербайджан всегда уважал территориальную целостность и суверенитет Грузии. Такое же отношение грузинской стороны к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана составляет одну из важнейших основ стратегического партнерства между нашими странами. Именно поэтому непонятна позиция Патриархии Грузии, содержащая территориальные претензии в отношении Азербайджана», — констатировали в МИД Азербайджана.

В министерстве особо отметили, что религиозным институтам следует избегать подходов, способных нанести ущерб вековым связям между народами двух стран, и прямо указали на деструктивные исторические аналогии:

«В этой связи Патриархии Грузии не рекомендуется повторять известные подходы Армянской церкви и следовать ее примеру. Все исторические, культурные и религиозные памятники, находящиеся на территории Азербайджана, являются неотъемлемой частью национального наследия азербайджанского народа и государства».

Официальное заявление МИД четко подводит черту под любыми попытками ставить под сомнение принадлежность памятников на азербайджанской земле. Однако, чтобы понять масштаб исторического подлога, к которому прибегает грузинская церковная верхушка, необходимо обратиться к реальным фактам.

Албанские корни и храм Селены: реальная история Кюрмюка

Историческая правда состоит в том, что Кюрмюкский храм не имеет никакого отношения к грузинскому зодчеству и религиозной традиции. Данный памятник, наряду с такими албанскими святынями, как Комрад в Габале, Арматай в Загатале и Киш в Шеки, — неотъемлемая часть христианского наследия Кавказской Албании, древнего государства, существовавшего на территории современного Азербайджана.

Будучи хранителем следов древних культовых построек раннего средневековья, Кюрмюкский комплекс до сих пор остается священным местом для тысяч людей — приверженцев самых разных конфессий. Он служит живым доказательством того, что даже после принятия монотеистических религий — христианства и ислама — местное население сохраняло преемственность древних систем верования.

Сооружение возведено на развалинах албанского монастыря I–III веков нашей эры. В ходе археологических раскопок, проведенных в 2006 году, ученые обнаружили культурные слои и остатки фундаментов раннесредневековых построек, подтвердившие, что комплекс в различные эпохи подвергался перестройкам и реставрациям, но неизменно сохранял свою албанскую сакральную основу.

Археологические находки тесно переплетаются с письменными и этнографическими источниками. Отдельные исторические документы XIX века зафиксировали наличие высеченных фрагментов древнейших конструкций на скалистых поверхностях возле Кюрмюкского храма. Из поколения в поколение среди местного населения передавались сведения о том, что на этой возвышенности в дохристианскую эпоху располагался храм Луны. Античный географ Страбон прямо указывал, что до принятия христианства албанцы поклонялись Гелиосу (Солнцу), Зевсу (Богу Земли и Неба) и особенно Селене (Богине Луны), чей главный святилищный центр находился в области, граничившей с Иберией, — то есть именно в Шекинско-Гахском регионе.

Кардинальный перелом в судьбе памятника произошел в XIX веке. В рамках имперской политики Российской империи по христианизации края и после ликвидации автокефалии Албанской церкви (указом Николая I от 1836 года) албанское наследие подверглось масштабной перекройке. В 1892–1894 годах над фундаментами древнего албанского монастыря Обществом восстановления православного христианства на Кавказе было воздвигнуто новое здание. Цель царских властей заключалась в том, чтобы перенаправить традиционные потоки паломников — коренных жителей региона (включая потомков албанов-ингилойцев) — в лоно православия, параллельно запуская процессы их искусственной грузинизации.

Однако, несмотря на появление нового архитектурного объема, коренное население, независимо от конфессии, продолжало воспринимать этот объект как древний Кюрмюкский «очаг» и «пир». Главным событием года для них оставался народный праздник «Кюрмюкоба», посвященный почитанию сил природы и древних астральных культов, а вовсе не христианских святых.

Подмена смыслов и обрядовая экспансия

В последние годы со стороны Грузинской православной церкви все больше усиливаются безосновательные попытки переименовать Кюрмюкский храм в «церковь Святого Георгия». Подобные действия представляют собой не просто стремление ассимилировать местную культуру, а планомерную работу по стиранию исторической памяти.

И эта кампания давно выродилась из академических споров в практику прямых обрядовых демаршей. Отдельного внимания заслуживает регулярная организация грузинской стороной несанкционированных религиозных акций в Гахском районе Азербайджана. Под видом проведения праздников («Гиоргоба», «Нинооба», «Самеба», «Барбароба») представительские группы из соседней страны дважды в год пытаются проводить службы и массовые церемонии на территории азербайджанских памятников, превращая культовые объекты в площадки для демонстрации своего присутствия.

Территориальные претензии под видом опеки: «Эрети» на официальном сайте ГПЦ

Однако посягательства не ограничиваются обрядовой гиперактивностью на местах — они давно вышли на официальный институциональный уровень. На сайте Грузинской патриархии прямо декларируется, что церковь «ведет борьбу за целостность государства и духовное единство нации», причем подчеркивается, что эта «борьба» в настоящее время «продолжается в Эрети, исторически отторгнутой от Грузии». Кюрмюкский же храм на этом государственно-церковном ресурсе беззастенчиво обозначается как «центральная резиденция по Эрети».

Использование реваншистского выражения «отторгнутая Эрети» по отношению к суверенному Гахскому району Азербайджанской Республики — это неприкрытые территориальные и культурные претензии. Подобная риторика прямо подрывает атмосферу доверия, стратегического партнерства и добрососедства между Баку и Тбилиси.

Прецедент «Кешикчидаг»: проверенный сценарий дестабилизации

Нынешняя гиперактивность вокруг Кюрмюка — далеко не первая попытка расшатать стабильность на границе и вбить клин в азербайджано-грузинские отношения. Достаточно вспомнить искусственно раздутый несколько лет назад инцидент вокруг монастырского комплекса «Кешикчидаг» (Давид Гареджи), когда определенные круги в Грузии, подстрекаемые радикальными группировками и внешними силами, устроили прямую провокацию на азербайджанской границе.

Тогда под предлогом «защиты святынь» организовывались уличные марши, звучали откровенно реваншистские призывы и совершались провокационные выпады в адрес азербайджанских пограничников. Цель той кампании была очевидна: разрушить стратегическое союзничество Баку и Тбилиси и превратить приграничный исторический объект в очаг постоянного конфликта. Подобная деструктивная линия, где религия используется как инструмент уличного шантажа вопреки официальным картам и юридическим документам о делимитации границы, напрямую обслуживает интересы третьих сил, заинтересованных в дестабилизации Южного Кавказа.

Повторение похожих сценариев — теперь уже вокруг Кюрмюкского храма — показывает, что из уроков Кешикчидага в Тбилиси не было сделано должных выводов, а опасная практика превращать историю в инструмент политического давления продолжается.

Зеркальный ответ: албанский след на территории Грузии

Однако подобный односторонний язык претензий неизбежно ведет к логичным контрмерам. Попытки диктовать свои условия и переписывать историю не останутся без адекватной реакции.

Если из Тбилиси продолжат звучащие в подобном тоне заявления, Азербайджан имеет полное право поставить вопрос о зеркальном подходе — а именно о системном и объективном исследовании богатейшего албанского наследия на территории самой Грузии. На исторических албанских землях, входящих ныне в состав соседнего государства (в частности, в Кахети и прилегающих областях), сохранились многочисленные памятники албанского периода. Это наследие точно так же является неотъемлемой частью историко-культурного достояния азербайджанского народа, и его история также требует защиты от фальсификаций и присвоения.

Баку сам защищает свое историческое достояние

Кроме того, «обеспокоенность» Патриархии Грузинской православной церкви археологическими и изыскательскими работами в Кюрмюкском храме выглядит особенно лицемерно на фоне того, что многие исторические храмы на территории самой Грузии находятся в запустении и годами не получают должного внимания и финансирования со стороны патриархии.

Каждое независимое государство регулирует религиозную деятельность и охрану архитектурных объектов на своей территории исключительно в рамках национального законодательства. Азербайджан — многоконфессиональное и толерантное государство, которое самостоятельно и на высочайшем уровне обеспечивает сохранность, реставрацию и изучение памятников всех эпох и конфессий, находящихся на его земле, будь то мусульманские, христианские или еврейские святыни.

Ни одно суверенное государство не станет терпеть попыток навязывания внешнего контроля над своими историческими памятниками. Подлинное добрососедство строится на неукоснительном уважении к законам, суверенитету и границам соседа, а не на конфессиональном диктате и историческом ревизионизме.

Грузинской патриархии следовало бы осознать полную ответственность за стабильность в регионе. Вместо того чтобы повторять деструктивный путь армянской церкви, строить опасные иллюзии и выдвигать виртуальные претензии к соседям, религиозным лидерам Грузии стоит сосредоточиться на реальном содействии суверенитету собственного государства и уважении к границам и истории Азербайджана. Время реваншистских лозунгов и бесперспективных манипуляций окончательно прошло: попытки навязать Баку территориальный или культурный диктат бессмысленны и бьют по интересам самой Грузии.