В рамках Азербайджанского международного инвестиционного форума подписано 11 документов - ФОТО

На сессии на тему «Восстановление доверия в разделенном мире: Азербайджан как стратегический мост между регионами», состоявшейся в рамках Второго Азербайджанского международного инвестиционного форума, проведенного под патронажем Президента Ильхама Алиева, подписано 11 документов.

Документ о сотрудничестве в сфере строительства и развития подписали заместитель министра экономики Анар Ахундов и заместитель главного исполнительного директора Акционерного общества ROX Group Та Нгок Да.

Документ о сотрудничестве в развитии цифровой экономики Азербайджана подписали заместитель министра экономики Азер Байрамов и главный менеджер Microsoft Romania, Moldova & CIS Габриэла Попеску.

Документ о сотрудничестве в проектах солнечной и ветровой энергетики в Азербайджане подписали заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов и председатель Правления Energy Companies – ROX Group Фам Минх Туан.

Документ, предусматривающий производство карбида кремния, оксида кремния и кремния на основе новых технологий, подписали председатель Правления полномочного органа Свободной экономической зоны Алят Валех Алескеров и учредитель Inoyest AFEZCO Виталий Евдокименко.

Документ о проектах швейцарско-азербайджанского плантационного и перерабатывающего предприятия ABAK-WASSERSTEIN подписали глава Исполнительной власти Агстафинского района Сеймур Оруджев и представитель швейцарской компании iCsquared GmbH Золтан Петер Штухлик.

Документ о проекте птицеводства в Агдаме подписали председатель Правления Азербайджанского фонда развития бизнеса Ульви Мансуров, главный исполнительный директор ООО AgroDairy Ниязи Амирбеков и заместитель председателя правления AGROFERT A.S. Петр Чингр.

Документ о проекте производства ветеринарных вакцин подписали председатель Правления Азербайджанского фонда развития бизнеса Ульви Мансуров и директор VETAL HAYVAN SAĞLIĞI ÜRÜNLERİ A.Ş Абдулла Тутак.

Документ о создании фармацевтического производственного предприятия подписали председатель Правления Азербайджанского фонда развития бизнеса Ульви Мансуров и главный финансовый директор компании Saneca Pharmaceuticals A.S. Ондреж Драгун.

Документ о приобретении неконтролирующей доли в ОАО Azər-Türk Bank Азербайджано-Оманским фондом прямых инвестиций подписали исполняющий обязанности главного исполнительного директора ОАО «Азербайджанский инвестиционный холдинг» (АИГ) Даянат Садуллаев и старший менеджер G2G Funds Оманской инвестиционной структуры Саиф Альмахруги.

Документ о сотрудничестве между Esyasoft, ADSEA и SOCAR подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф, представитель Esyasoft Бибин Чандра и председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов.

Документ о сотрудничестве между Азербайджаном и Украиной в сфере поощрения инвестиций подписали исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев и исполнительный директор UkraineInvest Марина Хлистун.

1news.az