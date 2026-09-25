Гюльчохра Мамедова: «Предпринимаются попытки исказить происхождение архитектурных памятников Кавказской Албании»

«Несмотря на то что 44-дневная Отечественная война завершилась восстановлением территориальной целостности Азербайджана, борьба за защиту наших национальных интересов продолжается. В Армении до сих пор существуют силы, придерживающиеся реваншистских позиций, стремящиеся фальсифицировать историю и присвоить культурное наследие азербайджанского народа. Мы не должны терять бдительность ни на минуту».

Об этом заявила ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства (АзАСУ), доктор архитектуры, профессор Гюльчохра Мамедова, выступая сегодня на мероприятии, посвящённом 27 Сентября — Дню памяти.

По словам ректора, наряду с силами, выступающими в Армении с реваншистскими призывами, существуют также круги, пытающиеся искажать исторические факты.

«С одной стороны, звучат реваншистские призывы, с другой — продолжаются попытки фальсификации нашей истории и культурного наследия. В частности, искажается происхождение архитектурных памятников Кавказской Албании, расположенных в Западном Азербайджане и на наших освобождённых от оккупации территориях. Предпринимаются попытки представить эти памятники как образцы армянского наследия. Крайне важно противодействовать подобным попыткам присвоения нашего историко-архитектурного наследия, опираясь на научные факты и доказательства».

Гюльчохра Мамедова подчеркнула необходимость активизации деятельности по сохранению историко-культурного наследия Азербайджана, научному исследованию происхождения архитектурных памятников и доведению исторической правды до международной общественности.

«Мы должны продолжать нашу борьбу не только внутри страны, но и на международном научном уровне, на различных площадках и особенно в средствах массовой информации. Необходимо использовать все возможности для того, чтобы донести историческую правду до мировой общественности. Ведь как только мы прекратим работу в информационной и научной сферах, силы, стремящиеся фальсифицировать историю, воспользуются образовавшимся вакуумом и попытаются представить международному сообществу свои необоснованные утверждения как историческую истину.

В этом отношении на учёных, историков, архитекторов и представителей средств массовой информации возлагается огромная ответственность. Сохранение нашего историко-архитектурного наследия, установление подлинного происхождения памятников на основе научных доказательств и доведение этих фактов до мировой общественности — долг каждого из нас», — отметила ректор.