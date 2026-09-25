В Нахчыване назначен новый министр образования

Овни Мехбалы оглу Мурадов назначен министром образования Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Qafqazinfo, решение о его назначении было принято на внеочередной сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

До нового назначения Мурадов занимал должность главы Исполнительной власти Бабекского района. Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 24 сентября он был освобожден от этой должности.

Таким образом, Овни Мурадов перешел с должности руководителя исполнительной власти Бабекского района на пост главы сферы образования Нахчыванской Автономной Республики.