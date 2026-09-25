 Джордж Рассел выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана 2026 – ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Джордж Рассел выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана 2026 – ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Феликс Вишневецкий17:15 - Сегодня
Джордж Рассел выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана 2026 – ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В столице Азербайджана продолжается второй день Гран-при Азербайджана 2026.

Пилоты F1 завершили квалификацию, являющуюся отдельной гоночной сессией, которая была проведена перед основной гонкой и определила порядок старта пилотов на решетке в основном заезде, который состоится завтра – 26 сентября в 15:00.

Квалификацию в Баку выиграл Джордж Рассел (Mercedes).

 


 

16:33

Квалификация Гран-при Азербайджана Формулы-1 завершилась досрочно для пилота Mercedes Кими Антонелли.

Итальянец столкнулся с барьерами на первом повороте, после чего не смог продолжить сессию - квалификация для Антонелли завершена.

 

 

 

 

 

 

 

16:00

В Баку, который уже в десятый раз принимает Гран-при Азербайджана Формулы 1, дан старт квалификации.

Отметим, что в F1 квалификация - это отдельная сессия, которая проводится перед гонкой и определяет порядок старта пилотов на решетке в основном заезде; чем лучше результат в квалификации, тем ближе к началу стартует гонщик.

Подчеркнем, что на трассах F1 обгонять сложно, поэтому стартовая позиция имеет огромное значение - первый стартует тот, кто показал самое быстрое время круга в квалификации.

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