SOCAR и bp обсудили новые совместные проекты

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и британская компания bp обсудили долгосрочное партнерство и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Об этом президент SOCAR Ровшан Наджаф сообщил в соцсети X.

Обсуждение состоялось в ходе его встречи с исполнительным вице-президентом bp по направлению upstream Гордоном Биррелом и региональным президентом компании по Каспию, Центральной Азии и Турции Джо Кристофоли.

Стороны рассмотрели ход работ по разработке свободных газовых запасов в глубоких пластах блока месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли», проекту «Шахдениз Компрессия», месторождению «Карабах», инвестиционному блоку «Устюрт», солнечной электростанции «Шафаг» и другим совместным проектам.

Ровшан Наджаф отметил, что многолетнее взаимное доверие и накопленный опыт создают основу для расширения партнерства в новых проектах и направлениях.

По его словам, укрепление этого сотрудничества, способствующего повышению вклада Азербайджана в глобальную энергетическую безопасность, остается одним из основных приоритетов.