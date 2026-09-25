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Экономика

SOCAR и bp обсудили новые совместные проекты

First News Media16:04 - Сегодня
SOCAR и bp обсудили новые совместные проекты

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и британская компания bp обсудили долгосрочное партнерство и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Об этом президент SOCAR Ровшан Наджаф сообщил в соцсети X.

Обсуждение состоялось в ходе его встречи с исполнительным вице-президентом bp по направлению upstream Гордоном Биррелом и региональным президентом компании по Каспию, Центральной Азии и Турции Джо Кристофоли.

Стороны рассмотрели ход работ по разработке свободных газовых запасов в глубоких пластах блока месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли», проекту «Шахдениз Компрессия», месторождению «Карабах», инвестиционному блоку «Устюрт», солнечной электростанции «Шафаг» и другим совместным проектам.

Ровшан Наджаф отметил, что многолетнее взаимное доверие и накопленный опыт создают основу для расширения партнерства в новых проектах и направлениях.

По его словам, укрепление этого сотрудничества, способствующего повышению вклада Азербайджана в глобальную энергетическую безопасность, остается одним из основных приоритетов.

 

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