Baykar подготовила 30 военных Саудовской Аравии к работе с Bayraktar AKINCI

Турецкая оборонная компания Baykar объявила, что 30 военнослужащих Королевских военно-морских сил Саудовской Аравии завершили обучение на предприятии компании на северо-западе Турции.

Как сообщила компания, в группу вошли 15 пилотов и 15 стажеров-механиков и специалистов по электронике. Они прошли подготовку в Центре летной подготовки и испытаний Baykar в Чорлу.

В 2023 году Baykar и Министерство обороны Саудовской Аравии подписали соглашение об экспорте и сотрудничестве в сфере беспилотных боевых летательных аппаратов Bayraktar AKINCI.

Согласно договоренности, беспилотники Bayraktar AKINCI поступят на вооружение Саудовской Аравии. В рамках сотрудничества Baykar также будет предоставлять услуги по обучению, технической поддержке и логистике.

Источник: Anadolu