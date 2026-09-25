Между ЕС и ЕАЭС: сумеет ли Ереван удержать геополитический шпагат?

Стремясь диверсифицировать экономику и снизить критическую зависимость от одного центра силы, Армения сегодня оказалась в эпицентре классического геополитического шпагата. Ереван одновременно пытается углубить интеграцию с Евросоюзом и сохранить членство в Евразийском экономическом союзе. Однако на практике совмещение двух несовместимых систем порождает жесткий конфликт интересов, превращая внешнеполитический курс страны в перманентное лавирование между Брюсселем и Москвой.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в кулуарах Генассамблеи ООН провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и рабочий ужин с представителями Торговой палаты США - на фоне того, как из Москвы почти одновременно звучат предупреждения о несовместимости евразийской и европейской интеграции, а в армянском информационном поле появляются сведения о возможном энергетическом давлении России.

Пашинян настаивает, что никакого выбора между «двумя стульями» делать не нужно, однако события последних недель показывают, что именно вопрос выбора становится центральным сюжетом армянской внешней политики.

Брюссель: деньги и рынок

Встреча Пашиняна с фон дер Ляйен в Нью-Йорке была выдержана в подчеркнуто позитивном тоне. Армянский премьер говорил о поддержке экономической диверсификации со стороны ЕС, глава Еврокомиссии - о продвижении армянских правительственных программ и всестороннем развитии сотрудничества.

Риторика подкреплена конкретными шагами Брюсселя - фон дер Ляйен обозначила составляющие сближения: «Мы еще больше приближаем Армению к ЕС, одновременно работая над мирным и процветающим Южным Кавказом.

Мы строим дороги и мосты благодаря нашему пакету по обеспечению взаимосвязанности стоимостью 200 млн евро. А также мосты между людьми - посредством наших инвестиций, направленных на продвижение мира. Наши автономные торговые меры откроют новые возможности. Поскольку теперь 80% экспорта Армении на рынок ЕС освобождены от таможенных пошлин», - написала она в X.

Практически одновременно Совет ЕС официально утвердил временный льготный торговый режим для армянской продукции - решение, прямо связанное с ограничениями, которые ранее ввела Россия. Торговые преференции, которые охватят около 80% армянского экспорта в Евросоюз будут действовать 2 года, импортные пошлины на этот период приостановлены.

Ереван: политика «армянского стула»

Любопытные моменты имели место и на рабочем ужине Пашиняна с представителями Торговой палаты США - сигнал, что диверсификация внешних связей Еревана включает и Вашингтон. На вопрос о том, удастся ли Армении усидеть сразу на двух стульях - евразийском и европейском - Пашинян ответил отказом от самой постановки вопроса: по его словам, страна проводит сбалансированную внешнюю политику и сидит «на одном армянском стуле». На вопрос о том, не опасается ли Ереван возможного обмана со стороны европейских партнеров, премьер ответил встречным вопросом: «А почему должны обмануть?»

О внешней политике страны в целом Пашинян говорил также с трибуны Генассамблеи ООН. Основные тезисы:

- Армения придерживается сбалансированного курса, основанного на логике многополярности,

- стратегические отношения с рядом государств, в том числе Францией, Китаем, Германией, Великобританией и США, а также с ЕС,

- нормализация и развитие отношений с соседними странами - Ереван ведет диалог высокого уровня с Анкарой и «решительно продвигает» процесс нормализации армяно-турецких отношений. Связи же с Ираном и Грузией сохраняют для Армении исключительное значение.

Пашинян затронул и взаимодействие Еревана с Москвой - по его словам, прежняя модель, где 90% отношений Армении с Россией замыкались на сфере безопасности, уходит в прошлое, уступая место трансформации в условиях формирования мирной повестки. И это, по его словам, естественный процесс, поскольку на протяжении всего предыдущего периода самым значимым фактором, влияющим на отношения между Арменией и Россией, был конфликт Армении с Азербайджаном.

«Теперь, когда мы установили мир с Азербайджаном, отношения Армении и России естественным образом изменятся, и мы желаем, чтобы эти отношения развивались на основе принципов дружбы и взаимного уважения», - сказал Пашинян.

Москва: цена вопроса

Встречная реакция Москвы обнажает глубокий системный кризис в двусторонних отношениях. Руководство России неоднократно подчеркивало юридическую и экономическую несовместимость одновременного участия в ЕАЭС и сближения с ЕС.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с Пашиняном в Бишкеке 1 сентября заявил, что принятие закона о начале процедуры вступления в ЕС фактически означает выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), поскольку членство в двух объединениях несовместимо. Он подчеркнул, что чем быстрее Ереван определится, тем лучше - Москве необходимо понимать, как выстраивать дальнейшие отношения.

Эту позицию транслируют и в МИД России. Комфортных условий для армянской продукции на рынке ЕС не будет, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников: «Суровая реальность заключается в том, что внутренний рынок ЕС - очень конкурентный и зарегулированный, с распростертыми объятиями армянскую продукцию там однозначно ждать не будут.

Политические заявления дополняются экономическими ограничениями – в июне Россельхознадзор, ссылаясь на вопросы фитосанитарного контроля, ввел запрет на ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также на ее транзит через РФ в государства ЕАЭС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также высказался за окончательный выбор армянских партнеров: «Мы с уважением относимся ко всем суверенным правам Армении, но вместе с тем Армения является участницей интеграционного процесса ЕАЭС, и постепенная переориентация на иные стандарты не будет коррелироваться со стандартами ЕАЭС в самых различных областях. Вот что мы имеем в виду, когда говорим, что очень важно сделать выбор. И очень важно, чтобы одна из стран - членов ЕАЭС не вступала в противоречие с правилами, нормативами и принципами этого важного для всех нас интеграционного объединения».

На фоне нарастающего напряжения в экспертной и медийной среде циркулируют данные о жестких политических требованиях Москвы. Речь идет о возможности прекращения с 1 ноября поставок газа из России в Армению, если Ереван не выполнит предъявленные ею политические требования. Они, по сообщениям армянских СМИ, следующие:

- Отказаться от обсуждения темы 102-й российской военной базы,

- Отказаться от темы посягательств на капитал с участием России (железные дороги, «Газпром» и т.д.),

- Отменить закон о начале процесса вступления в ЕС, либо объявить дату референдума по этому вопросу,

- Прекращение преследования пророссийских деятелей,

- Назначение вице-премьера, приемлемого для России, с которым российские власти будут работать напрямую,

При этом возможное прекращение газоснабжения, по утверждению источников, может быть объяснено крупной аварией или форс-мажорными обстоятельствами.

Ереван официально воздерживается от подтверждения ультиматумов, но вопрос энергобезопасности остается главным уязвимым звеном армянской экономики, поскольку Россия обеспечивает более 80% поставок газа в страну.

«Россия остается ключевым поставщиком газа для Армении, поэтому вопрос цены и стабильности поставок имеет для Еревана не только экономическое, но и политическое значение», - заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Симонян. Он отметил, что не располагает информацией о возможном изменении стоимости российского газа, подчеркнув, что Ереван готов рассматривать любые варианты поставок. «У нас есть четыре приграничные страны, и если даже пятое государство предложит передавать нам газ транзитом, мы рассмотрим и это предложение», - сказал Симонян.

Примечательно в этом контексте заявление Симоняна о том, что при соответствующей возможности Армения может начать закупать газ у Ирана. «Власти Армении допускают возможность приобретения газа в том числе в Азербайджане», - сказал он.

По его словам, в данный момент идут соответствующие дискуссии, и обсуждение вопросов диверсификации ведется со всеми потенциальными ее участниками.

Еще показательнее его следующая формулировка. По словам Симоняна, Армения не намерена зависеть «от одной трубы, одной иглы, одного каприза и одной кнопки давления».

Видимо, все эти вопросы будут включены в повестку очередного визита Пашиняна в Россию – о его возможности в ближайшее время заявил Дмитрий Песков.

Что же, формально позиция Еревана выглядит последовательной - сбалансированная политика без окончательного разрыва с кем-либо, попытка получить экономические выгоды от сближения с ЕС, не отказываясь от отношений с ЕАЭС. Однако сама логика происходящего - синхронные ограничения Москвы и преференции Брюсселя - говорит о то, что пространство для балансирования сужается, и от Еревана все настойчивее требуют определенности.

Формула Пашиняна «мы сидим на одном армянском стуле», возможно, и звучит красиво, но не отменяет того факта, что именно этот стул сейчас тянут с двух противоположных направлений. Проблема в том, что в данном случае внешнеполитический баланс имеет пределы - можно одновременно поддерживать отношения с разными центрами силы, но когда речь идет о членстве в интеграционных объединениях с собственными нормативными системами, едиными правилами торговли и обязательствами участников, пространство для одновременного движения резко сокращается. Именно это сегодня пытается обойти Ереван, называя свой курс «сбалансированной внешней политикой».

Отказ признавать очевидный геополитический шпагат и попытки убедить партнеров в существовании некоего изолированного «армянского стула» маскируют глубокую уязвимость Еревана. Балансирование на стыке двух взаимоисключающих объединений не может быть бесконечным - рано или поздно стране придется столкнуться с необходимостью сделать окончательный выбор, поскольку попытки совместить несовместимое грозят обернуться утратой позиций на обоих рынках сразу.

Удастся ли Армении завершить экономическую переориентацию без болезненных потрясений – покажет время.